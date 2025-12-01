Mandarin Oriental apre nuovo hotel e residenze private a Jeddah

Mandarin Oriental Jeddah, la cui apertura è prevista per il 2030, rafforza la presenza del Gruppo in Arabia Saudita, completando l’offerta di Dubai, Abu Dhabi, Doha, Muscat e Riad. L’hotel e le residenze del Marchio saranno situati in una posizione unica nel cuore di Jeddah Central, una destinazione che accoglie sei milioni di visitatori l’anno, oltre a essere un importante polo economico, culturale e turistico dell’Arabia Saudita, crocevia essenziale per il commercio globale.

L’hotel comprenderà 140 camere e suite elegantemente arredate, con viste spettacolari sul Mar Rosso, a cui si aggiungono 115 appartamenti dotati di varie tipologie di camere e strutture per la ristorazione privata, progettati per accogliere ospiti per soggiorni prolungati. Saranno inoltre disponibili 187 residenze, da due a quattro camere da letto, di proprietà privata, con accesso a servizi dedicati tra cui lounge, spazi per intrattenimento, biblioteca, cinema, sala giochi, simulatore di golf, club per bambini, piscina e centro fitness, il tutto supportato dal leggendario servizio Mandarin Oriental.

Gli ospiti e i proprietari delle residenze potranno scegliere tra cinque ristoranti distribuiti in tutta la proprietà, che proporranno offerte gastronomiche in linea con il concept firmato Mandarin Oriental. La struttura offrirà inoltre ampi spazi per riunioni, inclusa una spaziosa sala da ballo.

Gli ospiti avranno accesso a strutture per il tempo libero e il benessere, inclusa The Spa at Mandarin Oriental, che offrirà un’ampia gamma di esperienze signature del Gruppo dedicate al benessere olistico, alla bellezza e al relax. Per gli ospiti più giovani, l’hotel disporrà di un ampio e attrezzato kids club e di un asilo con attività specifiche per la relativa fascia d’età.

“Siamo lieti di ampliare la nostra presenza in Medio Oriente collaborando con Jeddah Central Development Company e KPF per portare il nostro brand nel cuore dell’avanguardia. La visione architettonica di KPF, radicata nella sostenibilità e in un profondo senso del luogo, si allinea perfettamente ai valori di Mandarin Oriental di artigianalità ed eccellenza nel design. Dopo il successo di Mandarin Oriental, Riyadh, questo nuovo sviluppo riflette la fiducia nel crescente appeal dell’Arabia Saudita come destinazione per l’ospitalità di livello. Mandarin Oriental, Jeddah sarà un centro distintivo ispirato alla cultura e al patrimonio della città, offrendo esperienze immersive in un ambiente raffinato e

contemporaneo”, ha detto Laurent Kleitman, Group Chief Executive di Mandarin Oriental.