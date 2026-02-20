Mandarin Oriental Bangkok festeggia 150 anni

Mandarin Oriental, Bangkok celebra il 150° anniversario con Unfolding Legacies: un programma che rende omaggio all’hotel e alla sua storia, sin dalle sue origini sulle rive del fiume Chao Phraya. Fino a marzo 2027, Unfolding Legacies presenta un fitto calendario di esperienze e eventi ispirati alla

storia dell’hotel. A dare il via all’anno commemorativo è stata la Cena di Gala di Apertura sabato 14 febbraio 2026, nella Royal Ballroom sotto il patrocinio di SAR la Principessa Maha Chakri Sirindhorn.

“Per chi di noi gestisce e lavora in questo hotel ogni giorno, 150 anni non sono un traguardo lontano. Si riflettono nel modo in cui accogliamo un ospite abituale, nel modo in cui manteniamo i nostri standard e nel modo in cui trasmettiamo le conoscenze di generazione, in generazione di colleghi. Mandarin Oriental, Bangkok non è mai rimasto fermo: si è evoluto con cura pur rimanendo fedele al proprio carattere”, ha detto Anthony Tyler, General Manager of Mandarin Oriental, Bangkok.

Presentato in collaborazione con il Club des Chefs des Chefs, il gala ha riunito i più importanti chef al servizio di capi di Stato e famiglie reali, offrendo un percorso culinario di sei portate ispirato ai banchetti ufficiali di cinque nazioni e concluso con un omaggio alla cucina thailandese a cura di Phatchara “Pom” Pirapak, Executive Chef del Mandarin Oriental, Bangkok.

I proventi della Cena di Gala saranno devoluti alla Ratchasuda Foundation, che supporta l’istruzione e l’empowerment delle persone con disabilità, insieme ad un contributo economico da parte del Gruppo. É stata inoltre realizzata un’asta di beneficienza con opere di artisti thailandesi e provenienti dagli hotel Mandarin Oriental di tutto il mondo.

“Mandarin Oriental, Bangkok è il luogo in cui la nostra storia è iniziata 150 anni fa e resta la casa spirituale dI Mandarin Oriental. Aprendo il primo capitolo di Unfolding Legacies, rendiamo omaggio non solo a un patrimonio straordinario sulle rive del fiume Chao Phraya, ma anche alle generazioni di collaboratori il cui servizio ha plasmato la nostra identità. Questo anniversario è una celebrazione del tempo e della narrazione, delle tradizioni preservate, dell’artigianato perfezionato e delle esperienze continuamente reinventate. Guardando al futuro, siamo orgogliosi che Bangkok continui a ispirare il nostro prossimo capitolo”, dice Laurent Kleitman, Group Chief Executive del Gruppo.

Unveiling Our Origins è il capitolo successivo: una mostra che illustra i momenti principali della storia dell’hotel, combinando i materiali d’archivio, una narrazione interattiva con un’interpretazioni contemporanea per raccontare l’evoluzione dell’hotel e il suo ruolo come crocevia culturale per viaggiatori, scrittori e artisti di generazioni diverse.

Il percorso si conclude con l’uscita di una nuova edizione di The Oriental Book, una raccolta di fotografie rare, testimonianze e racconti personali. Più che un semplice resoconto dei traguardi raggiunti, il libro celebra lo spirito dell’hotel, tramandato di generazione in generazione.

Come parte di Unveiling Our Origins, Mandarin Oriental, Bangkok ha presentato una serie di collaborazioni in edizione limitata con artisti d’eccezione. La gioielliera Margot McKinney ha firmato una collezione commemorativa ispirata alla hall e ai lampadari a forma di lanterna, trasformandoli in opere d’arte indossabili, insieme al motivo del ventaglio Mandarin Oriental reinterpretato in spille e orecchini.

In collaborazione con Parfums Dusita, l’hotel presenta anche Light of Bangkok, una fragranza creata da Pissara Umavijani. Dalla composizione naturale, il profumo riflette il calore e l’ospitalità che caratterizzano Mandarin Oriental, Bangkok, grazie a note di citronella, gelsomino, ylang-ylang e sandalo che evocano il luogo e le atmosfere dell’hotel.

A completare il primo capitolo, una collaborazione con Sporty & Rich che presenta una capsule collection in edizione limitata con capi e accessori disponibili nel verde celadon, colore distintivo del Mandarin Oriental (e introdotto come nuova tonalità per Sporty & Rich). La collezione sarà disponibile a partire dai primi di marzo 2026.