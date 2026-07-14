Sandals e Beaches Resorts lanciano il nuovo ‘Island Insiders Club’

Dal 1° luglio 2026, Sandals e Beaches Resorts hanno introdotto ‘Island Insiders Club’, il rinnovato programma fedeltà globale del brand che sostituisce il precedente Sandals Select Rewards (attivo dal 2008). Il nuovo schema è stato progettato per elevare l’esperienza di soggiorno nei Caraibi attraverso un approccio basato sulla personalizzazione dei vantaggi e su esperienze esclusive, garantendo agli iscritti il mantenimento dello status precedentemente acquisito.

Peter Menges, SVP of Loyalty di Unique Vacations, Inc.: “Stiamo ampliando il modo in cui la fedeltà si manifesta in ogni soggiorno per incarnare ciò che i nostri ospiti già sono: parte integrante della nostra famiglia. Abbiamo sviluppato questo programma in stretta collaborazione con i clienti che conoscono meglio i resort, le isole e le persone, attingendo a focus group e sondaggi. Il risultato è un’esperienza di fidelizzazione che va ben oltre i punti e si percepisce fin dal primo benvenuto a casa”.

La struttura della loyalty si articola su sette livelli di fedeltà (nell’ordine: Shell, Coral, Sapphire, Emerald, Diamond, Pearl e il massimo livello Ambassador). Tra i benefit introdotti figurano crediti flessibili per l’acquisto di trattamenti spa o escursioni (Insider Premio), l’accesso all’e-shop riservato con merchandising in edizione limitata, settimane a tema all’interno delle strutture, sconti sulla carta dei vini e, per il livello Ambassador, un credito lavanderia di 200 dollari. Rimane inoltre confermato lo storico bonus che prevede un soggiorno gratuito di una settimana dopo ogni 70 notti pagate nei resort del gruppo, a cui si aggiungono 5.000 punti bonus per i nuovi iscritti dopo il primo soggiorno.