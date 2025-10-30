Città a passo lento da riscoprire con AllTrails durante l’Urban Trekking Day

Camminare lentamente, con lo sguardo attento e curioso, per riscoprire la bellezza dei luoghi in cui viviamo ogni giorno: è questo lo spirito dell’Urban Trekking Day, che si celebra il 31 ottobre in decine di città italiane. Un’occasione perfetta per vivere l’autunno a passo lento, tra scorci nascosti, percorsi insoliti e un nuovo modo di fare turismo sostenibile.

AllTrails – la piattaforma di riferimento per il trekking outdoor e urbano, utilizzata da milioni di appassionati in tutto il mondo – è il compagno ideale anche per esplorare le città da una nuova prospettiva. L’app segnala migliaia di itinerari urbani, perfetti per chi ama camminare e scoprire la storia, l’arte e la natura tra le vie cittadine.

In occasione dell’Urban Trekking Day, la community di AllTrails segnala le seguenti città italiane, caratterizzate da percorsi urbani particolarmente apprezzati:

· Venezia: Venezia Santa Lucia – Palazzo Ducale – Punta della Dogana: passeggiata dalla stazione di Santa Lucia, attraverso i luoghi simbolici della città, per arrivare a Punta della Dogana e alla sua suggestiva vista sulla laguna.

· Bergamo: Madonna del Bosco – San Sebastiano – San Vigilio: itinerario urbano che conduce attraverso le storiche mura di Bergamo Alta, fino all’affascinante belvedere di San Vigilio, che offre scorci panoramici e un’atmosfera tipica lombarda.

· Torino: Centro Città: itinerario nel cuore della città che attraversa le piazze, gli eleganti palazzi storici e i portici monumentali, alla ricerca di scorci nascosti e angoli vibranti di vita cittadina.

· Bologna: Portico di San Luca: passeggiata che collega il centro storico al Santuario della Madonna di San Luca, attraversando il portico più lungo del mondo: 5,3 km di arcate rosate che offrono una vista panoramica sulla città e sulle colline circostanti.

· Firenze: Pian dei Giullari – Villa Corbinelli: suggestivo itinerario che parte dal centro storico e attraversa uliveti e ville storiche del Pian dei Giullari, offrendo viste panoramiche sulla città e sulla campagna circostante.

· Roma: Le Fontane di Roma: itinerario urbano dalla maestosa Fontana di Trevi alla Fontana delle Tartarughe, che permette di scoprire la bellezza e la storia nascosta della Capitale.

· Napoli: Centro Storico: percorso che attraversa il cuore della città, tra vicoli affollati, chiese barocche, piazze animate e scorci sul Golfo. Un’immersione autentica nella storia, nel folklore e nel calore partenopeo.

· Matera: Giro della città: percorso tra i vicoli senza tempo della città, fino ai quartieri rupestri di Barisano e Caveoso, alla scoperta di chiese affrescate, case-grotta e scorci panoramici indimenticabili.

· Palermo: Albergheria – La Cala: Un tour ricco di contrasti che attraversa i quartieri storici della città, offrendo un’esperienza autentica dove architettura e cultura popolare si intrecciano, rivelando tutta la bellezza della vita quotidiana palermitana.