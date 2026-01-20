Cresce la domanda di strumenti digitali tra gli adv

La piattaforma B2B RateHawk per la prenotazione di hotel, voli e transfer, registra una domanda crescente dei propri strumenti digitali, soprattutto dall’app per dispositivi mobili, che ad oggi conta 130.000 download in tutto il mondo, pari a +45% rispetto all’anno scorso. In Italia un partner di RateHawk su due utilizza attivamente l’app per cercare offerte competitive e monitorare al volo lo stato delle prenotazioni.

“A causa della trasformazione digitale, i clienti chiedono e si aspettano in misura sempre maggiore di ricevere risposta in modo rapido, spesso entro un paio d’ore. Le tecnologie per dispositivi mobili consentono agli agenti di stare al passo con questi ritmi serrati e di gestire facilmente il proprio lavoro tramite lo smartphone. In Italia, i dipendenti di un partner su due che effettuano regolarmente prenotazioni alberghiere con noi usano un’app, il che dimostra una forte domanda di questa tecnologia”, sostiene Davide Amaro, Regional Director di RateHawk per il Sud Europa.

L’app di RateHawk offre una gamma completa di servizi disponibili sulla piattaforma web, compresa la prenotazione di hotel, voli e transfer, oltre alla gestione degli ordini e all’assistenza clienti. È gratuita, compatibile sia con dispositivi Android che iOS e disponibile in italiano.

“Le nostre statistiche indicano che gli agenti di viaggio fanno un uso massiccio dell’app, spesso dedicando molto tempo a ricerche, confronti fra varie opzioni e verifiche delle prenotazioni. Ciò significa che oggi gli agenti preferiscono modalità di lavoro più flessibili. È per questo che investiamo così tanto nella facilità d’uso dell’interfaccia, che è particolarmente importante sui dispositivi mobili per snellire e ottimizzare il processo di prenotazione”, aggiunge Davide Amaro.

Oltre alla tecnologia mobile, RateHawk ha sviluppato molti strumenti digitali pensati per ottimizzare le attività di routine degli agenti di viaggio, tra i quali lo strumento Selezioni, un template che aiuta a creare un elenco di offerte personalizzate in base alle preferenze del cliente condividendolo tramite un link o un documento PDF. I clienti possono selezionare la tariffa preferita e completare la prenotazione direttamente dalla Selezione.

“La funzione Selezioni (Preventivi) è tra gli strumenti digitali più apprezzati dai nostri partner in quanto riduce significativamente lo scambio di comunicazioni con i clienti e consente di presentare le offerte in modo accattivante in pochi clic, con un considerevole risparmio di tempo. Di conseguenza, molti agenti segnalano percentuali più elevate di conversione delle prenotazioni”, commenta Davide Amaro.

Se un cliente organizza un viaggio che tocca più città o Paesi, è possibile riunire tutte le opzioni in un’unica Selezione. Inoltre, gli agenti possono sommare facilmente la loro commissione al prezzo netto, presentando al cliente solo il prezzo finale.

“Gli strumenti digitali si aggiungono a tutti gli altri vantaggi di cui godono gli agenti italiani quando usano il nostro servizio. Per aiutarli a soddisfare le mutevoli preferenze dei clienti e a incrementare la loro attività, ci impegniamo costantemente per ampliare il nostro catalogo di hotel, che ad oggi conta 2,9 milioni di opzioni. Oltre a ciò, i nostri partner italiani possono operare in piena conformità alle prassi nazionali, ad esempio grazie a pagamenti gestiti tramite una banca italiana. In questo senso, l’Italia è anche il primo marcato nel quale abbiamo introdotto la fatturazione elettronica in risposta alle richieste dei nostri partner, evitando così costi aggiuntivi e lungaggini documentali. Il nostro team di assistenza italiano è sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento”, conclude Davide Amaro.