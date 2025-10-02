In Italia impennata di prenotazioni alberghiere, boom B2B

Aumento significativo della domanda di viaggi in Italia sulle piattaforme RateHawk, ZenHotels e Roundtrip. Tra gennaio e agosto il numero di prenotazioni è cresciuto del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in particolare da clienti B2B, comprese agenzie di viaggi e turisti d’affari, che sono aumentati del 30%.

In merito all’organizzazione di viaggi in Italia, Emerging Travel Group, che offre i propri servizi a una clientela diversificata comprensiva di operatori turistici (RateHawk), clienti aziendali (Roundtrip) e turisti privati (ZenHotels), ha individuato varie tendenze di prenotazione all’interno di ciascun segmento.

Mentre tutti i gruppi di turisti hanno optato per hotel a 3 e 4 stelle con pernottamenti medi di 3 notti, le loro abitudini di spesa, nonché le mete e i periodi privilegiati, hanno registrato variazioni.

Le destinazioni più gettonate da tutti i visitatori sono state Roma, Milano, Firenze e Venezia. Le adv che hanno prenotato soggiorni tramite la piattaforma di RateHawk hanno scelto località costiere come Palermo, Catania e Sorrento. I turisti privati hanno preferito centri culturali come Verona, Genova e Rimini. Al contrario, chi ha viaggiato per lavoro ha visitato con maggior frequenza i principali luoghi d’affari e ha prenotato hotel nei pressi degli aeroporti, specialmente a Fiumicino e Somma Lombardo.

Tra gli utilizzatori delle piattaforme di ETG, il segmento delle agenzie e dei clienti aziendali ha registrato una spesa più elevata, rispettivamente 200 e 245 euro a notte, mentre le tariffe medie dei privati si sono attestate a 151 euro.

I vacanzieri che hanno prenotato tramite agenzie o in modo indipendente hanno visitato l’Italia prevalentemente durante l’alta stagione, da maggio ad agosto, e in occasione delle festività più importanti, tra cui la Pasqua. Per contro, la domanda è rimasta stabile nel segmento aziendale per l’intero periodo di riferimento da gennaio ad agosto.

“L’Italia è la meta che ha ricevuto il più alto numero di prenotazioni sulle piattaforme di Emerging Travel Group, e l’interesse verso questo Paese è aumentato in tutti i segmenti turistici, in particolare nel segmento B2B. Per far fronte a questa domanda, ci stiamo impegnando attivamente per ampliare il portfolio di hotel con collegamento diretto sul territorio italiano, affinché i nostri clienti e partner possano continuare a usufruire delle tariffe e delle offerte migliori sul mercato”, dicono da ETG.