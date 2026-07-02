Cambia la mappa dei viaggi degli italiani: dalla Georgia al Sud America

L’estate 2026 segna una profonda trasformazione nelle scelte di viaggio degli italiani. Secondo l’analisi dei trend turistici internazionali basata sui dati di Airalo, il Regno Unito registra la crescita più significativa con un incremento del +295%, seguito da Perù (+147%), Colombia (+115%), Brasile (+114%) e Marocco (+91%). Completano la classifica delle destinazioni emergenti Kenya (+80%), Georgia (+79%) e Capo Verde (+72%), confermando una crescente attenzione verso esperienze capaci di raccontare valori, identità e un legame più profondo con i territori visitati.

Se il fattore prezzo rimane la variabile principale per il 62% del campione, la pianificazione degli itinerari risente in modo marcato della sicurezza della destinazione (44%), seguita dalle condizioni climatiche (35%), dall’offerta culturale (34%) e dalla stabilità dei corridoi aerei sul piano geopolitico.

L’analisi evidenzia inoltre una netta polarizzazione generazionale: la Gen Z traina la domanda di turismo attivo e adventure gastronomy (il 17% predilige sport e avventura), mentre i Baby Boomers (43%) consolidano le vendite sulle mete tradizionali legate a comfort e stabilità.

Tra i mercati a medio e lungo raggio in forte ascesa si posizionano anche il Marocco (+91%), spinto dai soggiorni nei riad e nei deserti, la Georgia (+79%), trainata dal turismo enogastronomico, e il Kenya (+80%), che beneficia del trend dei safari sostenibili.

“In un contesto internazionale in rapida evoluzione, la destinazione scelta racconta sempre più le aspettative e i valori del viaggiatore. Non è soltanto una questione di dove andare, ma di come si desidera vivere il viaggio: autenticità, consapevolezza e ricerca di esperienze significative si affermano come i nuovi criteri che orientano le scelte degli italiani. In questo scenario, anche la connettività si conferma un elemento sempre più centrale. Le eSIM stanno rapidamente passando dall’essere una soluzione per viaggiatori esperti a uno strumento essenziale per chiunque desideri muoversi all’estero in modo sicuro e senza interruzioni”, ha detto Matteo Papa, Regional Director Europa di Airalo.