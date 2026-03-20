Le soluzioni assicurative di I4T per incentivare le vendite in tempo di guerra

La crisi nel Golfo sta impattando pesantemente sul turismo, minando la fiducia dei viaggiatori e rendendo incerto il panorama delle prenotazioni. Per affrontare questa situazione, I4T ha predisposto una serie di prodotti assicurativi mirati a incentivare le vendite, offrendo certezze anche in un contesto di forte instabilità geopolitica.

“In un mercato dinamico come quello italiano, che spesso fa da modello in Europa per la qualità delle tutele – spiega Christian Garrone, Responsabile Intermediazione Assicurativa I4T – abbiamo messo in campo tre coperture pensate per le necessità attuali di agenzie e clienti: due soluzioni nate per proteggere la prenotazione e una dedicata a risolvere gli imprevisti durante il viaggio”.

Si parte con l’Annullamento All Risks della polizza Platino, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, distinguendosi nel panorama assicurativo per la capacità di coprire scenari solitamente esclusi dalla maggior parte delle polizze sul mercato: questa soluzione include infatti una protezione specifica per atti di terrorismo che si verificano a destinazione nei 30 giorni precedenti la partenza.

Per andare incontro ai clienti più titubanti, I4T propone la Silver Special Edition, una copertura d’avanguardia, attivabile fino a tredici giorni prima della partenza, che estende le garanzie di annullamento anche agli stati di ansia e stress, consentendo quindi di cancellare il viaggio e ottenere il rimborso delle penali anche per la semplice “paura” di partire.

Qualora durante il soggiorno dovessero sorgere imprevisti, la risposta di I4T è I4Flight, che interviene in caso di cancellazione del vettore indipendentemente dal motivo e copre i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di nuovi titoli di viaggio oltre ad altre spese estremamente attuali, come il prolungamento forzato della permanenza. La particolarità di questa polizza, che rappresenta una rarità nel settore, risiede nell’assenza dell’esclusione guerra, un dettaglio tecnico che ha permesso alla copertura di operare anche di fronte agli eventi critici di questi giorni.

“Queste soluzioni sono riservate esclusivamente al comparto del turismo organizzato, una scelta strategica volta a consolidare e valorizzare il ruolo dell’intermediazione professionale: proprio nei contesti di crisi, infatti, la filiera dimostra una capacità di risposta e un’efficienza che confermano l’evidente superiorità della consulenza specialistica rispetto alle insidie del “fai-da-te”, garantendo al viaggiatore una tutela che solo la competenza del settore può offrire”, conclude Garrone.