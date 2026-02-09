Viaggi più sereni con la partnership tra Nicolaus e Europ Assistance

Ottima accoglienza per la nuova partnership tra il Gruppo Nicolaus ed Europ Assistance Italia, che prevede un inedito ecosistema assicurativo per tutte le prenotazioni effettuate a partire dal 1° febbraio 2026. L’accordo segna un ulteriore passo nella strategia di ampliamento dei servizi di tutela offerti ai propri clienti e, al tempo stesso, costituisce un’interessante leva per la distribuzione, che potrà offrire una proposta di viaggio arricchita da soluzioni modulabili e ad alto valore aggiunto.

In quest’ottica si inserisce anche la decisione di sviluppare una copertura specifica per chi parte con i propri animali domestici (o per chi non può farlo), nella consapevolezza che la serenità è uno dei requisiti fondamentali per il buon esito della vacanza.

Elemento di maggiore novità dell’ecosistema assicurativo 2026 è infatti la Polizza Pet, una copertura facoltativa rivolta a chi viaggia con cani o gatti fino a 10 anni di età. La polizza garantisce assistenza H24 con consulenza veterinaria continua e la segnalazione di cliniche specializzate. Prevede inoltre un rimborso delle spese veterinarie fino a € 1.000 per infortuni o malattie occorsi all’animale rimasto a casa e fino a € 500 per quelli accaduti durante il viaggio. È inclusa anche la responsabilità civile con copertura fino a € 250.000 per danni causati a terzi durante soggiorni in Italia, oltre al supporto all’assicurato con rientro anticipato garantito in caso di pericolo di vita dell’animale.

Un’offerta che si inserisce perfettamente in una visione di vacanza sempre più flessibile, su misura e in grado di adattarsi ai nuovi stili di vita, offrendo un’opportunità concreta di tutela anche per i membri a quattro zampe della famiglia.

Il nuovo impianto assicurativo si articola su tre pilastri principali, pensati per rispondere alle esigenze delle diverse tipologie di viaggio:

Il primo è la copertura Medico Bagaglio Assistenza, inclusa per l’acquisto di singoli servizi in Italia, che offre assistenza H24 e rimborsi spese mediche con massimali competitivi. In particolare, per i viaggi in Europa e nel Bacino del Mediterraneo (incluso l’Egitto), il massimale base di partenza è di € 50.000, un importo significativamente più elevato rispetto ai massimali offerti sulle stesse destinazioni in piani assicurativi similari. Per tutte le altre destinazioni extra-Europa (il cosiddetto “Mondo”), il massimale di rimborso è fino a € 100.000.

Il secondo è la Polizza Multirischi, soluzione All-Risks inclusa nei pacchetti viaggio, che estende i massimali fino a € 150.000 per il “Mondo” e comprende anche la copertura per malattie preesistenti e croniche, oltre alla garanzia di annullamento viaggio.

Il terzo pilastro è Medico Extended, opzione integrativa pensata per chi desidera massimali elevati all’estero, con possibilità di integrare la copertura fino a € 500.000 o € 1.000.000, grazie a speciali quote dedicate alle famiglie.

Particolarmente rilevante è anche l’investimento nella digitalizzazione del servizio. Il valore aggiunto del nuovo impianto 2026 risiede infatti nella web app QuickAssistance, sviluppata da Europ Assistance per offrire uno strumento semplice e immediato nella gestione delle emergenze. Il viaggiatore può richiedere assistenza direttamente tramite WhatsApp o attraverso una chiamata VoIP, eliminando così i costi di roaming e le difficoltà di comunicazione, e garantendo un contatto rapido e gratuito con la centrale operativa, specialmente nei viaggi all’estero.