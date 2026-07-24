36,2 mln gli italiani in viaggio questa estate: Belpaese al top

La stagione estiva si conferma il motore trainante dell’economia turistica nazionale, caratterizzata da una forte tenuta dei flussi interni e da una progressiva destagionalizzazione dei viaggi. Secondo l’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi, saranno 36,2 milioni gli italiani in viaggio tra giugno e settembre (25,7 milioni di adulti e 10,5 milioni di minori), generando un giro d’affari complessivo stimato in 43 miliardi di euro. L’87,6% dei vacanzieri sceglierà di rimanere in Italia, privilegiando le località balneari (75,1% delle preferenze interne), mentre il restante 12,4% che espatrierà si orienterà su destinazioni di prossimità come Croazia, Grecia e Spagna o sulle grandi capitali europee.

Sebbene agosto rimanga il mese centrale per la vacanza principale (41,4%), cresce la redistribuzione dei flussi a giugno (24,4%) e luglio (28,8%). La durata media del soggiorno principale si attesta a 9,8 giorni con una spesa pro capite di 917 euro (circa 94 euro al giorno), mentre oltre un quarto dei viaggiatori (28,9%) effettuerà più periodi di vacanza. Sotto il profilo ricettivo, alberghi e villaggi turistici conquistano la leadership delle preferenze (30,6%), seguiti dalle case di parenti e amici (28,6%), con il 41,4% dei turisti che sceglie la prenotazione diretta. L’automobile rimane il mezzo di trasporto più utilizzato (64,4%), seguito dall’aereo (25,1%). Resta tuttavia un 48,5% di popolazione che non partirà, principalmente per motivi legati alla disponibilità economica.

“La sensazione che si ha è che questa estate 2026 sarà goduta appieno dagli italiani in viaggio. La vacanza si spalma in modo più strutturato in tutti e quattro i mesi estivi, il che porta ad affinare la capacità di attivare i territori. Dall’indagine emerge anche che la sistemazione favorita è quella dell’albergo e del villaggio turistico: continuo a sostenere che nulla come l’hotel sappia rappresentare la dimensione della vacanza, e credo che gli italiani abbiano cominciato ad apprezzare il valore aggiunto dei servizi proposti. Nel complesso l’estate italiana sembra non tradire le aspettative; non possiamo dirci totalmente felici perché siamo consapevoli delle difficoltà provocate dal costo della vita, ma la speranza è che la situazione torni a uno standard che renda il viaggio accessibile davvero a tutti”, ha detto il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca.