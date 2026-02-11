Assoparchi presenta i dati sull’impatto dei parchi a tema in Italia

AssoParchi, Associazione che rappresenta più di 400 strutture in Italia tra parchi a tema, faunistici, acquatici, avventura e attività esperienziali, in occasione della Bit di Milano ha presentato i primi risultati dell’Osservatorio Nazionale AssoParchi, progetto di ricerca realizzato in collaborazione con GRS Research & Strategy con l’obiettivo di analizzare il ruolo dei parchi divertimento nella vita delle persone e il loro impatto sui territori.

“Il valore di un parco divertimenti non può essere misurato esclusivamente in termini di ingressi o fatturato – dice il presidente di AssoParchi, Luciano Pareschi – per questo abbiamo scelto di analizzare l’impatto dell’esperienza di visita sulla dimensione emotiva e sociale delle persone e il modo in cui questo si traduce in una maggiore propensione all’acquisto, con effetti che si riflettono anche sui territori. In linea con quanto accade per gli stabilimenti termali e i monumenti, stimiamo che il valore dell’indotto generato da un grande parco divertimenti sia pari ad almeno 6/8 volte il suo fatturato”.

Condotta su un panel nazionale, la survey ha indagato come le persone vivono, percepiscono e interiorizzano le esperienze legate a parchi, eventi culturali e intrattenimento, misurando in particolare ciò che lasciano nel tempo in termini di emozioni, relazioni, crescita personale e significato.

Le prime evidenze quantitative mostrano un quadro di forte coinvolgimento, a conferma di come la visita dei parchi divertimento sia già un’abitudine radicata. Il 25% delle persone con figli ha visitato almeno un parco a tema o acquatico negli ultimi 12 mesi, con una frequenza media di circa 3 ingressi all’anno. Quadro leggermente diverso per i centri di intrattenimento al coperto, che mostrano una penetrazione inferiore, a fronte di una frequenza pari a circa 10 ingressi all’anno.

Sul fronte delle aspettative, il divertimento si posiziona saldamente al primo posto, accompagnato da sicurezza e comfort. Cresce anche la domanda di esperienze all’insegna della condivisione, dell’autenticità e dell’arricchimento personale, insieme a una rinnovata attenzione verso il contatto con la natura e l’identità culturale.

A conferma dell’elevato potenziale di crescita del comparto, l’80% degli Italiani tra i 16 e i 55 anni dichiara di voler vivere più spesso le esperienze ricreative offerte dai parchi: tra le barriere più citate emergono la mancanza di tempo e la carenza di strutture in prossimità del luogo di residenza. La domanda insoddisfatta risulta comprensibilmente più elevata tra i giovani, nella fascia 16-24 anni, e tra le famiglie con bambini, a dimostrazione del ruolo strategico di questi target per lo sviluppo futuro del settore.

Sul fronte qualitativo, il 50% dei genitori che visitano i parchi a tema li associa a sentimenti di gioia e felicità, funzionali allo sviluppo di momenti memorabili e significativi. L’analisi evidenzia tuttavia un potenziale ancora inespresso su dimensioni più profonde, legate alla condivisione, alla crescita personale e alla percezione del valore intrinseco dell’esperienza.

Sulla base dei dati, per migliorare questi risultati, i parchi dovrebbero offrire attività in grado di attivare più dimensioni contemporaneamente, combinando emozione, narrazione, identità e partecipazione condivisa. In particolare, le esperienze radicate nella cultura e nelle tradizioni locali sono valutate come più autentiche, mentre format ancora poco esplorati come eventi per famiglie, musical e mercati locali potrebbero intercettare una domanda latente.

Focus, infine, sul piano economico: l’Osservatorio ha evidenziato come le esperienze che generano un impatto emotivo, sociale e simbolico più forte sono correlate positivamente con una maggiore propensione alla visita ripetuta, una spesa ancillare più elevata e la promozione spontanea da parte dei visitatori. In questo senso, l’impatto emerge come una leva strategica per la crescita sostenibile del settore e per il rafforzamento del legame tra parchi, pubblico e territori.