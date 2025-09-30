ASSTRA celebra i 200 anni della ferrovia moderna

In occasione di EXPO Ferroviaria 2025, ASSTRA – Associazione delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale – organizza il convegno ‘I 200 anni della ferrovia moderna: dal vapore all’idrogeno’, in programma mercoledì 1 ottobre 2025 dalle 12 alle 13.30, al Padiglione 9 della Fiera Milano Rho – Forum 1, Hall 9.

L’evento che celebra i 200 anni dalla nascita della ferrovia moderna sarà l’occasione per analizzare gli scenari evolutivi che stanno interessando il trasporto ferroviario con i suoi servizi, le sue infrastrutture, sempre più strategiche e connesse, e i suoi convogli. Ripercorrerà l’evoluzione del trasporto ferroviario, dalle prime locomotive a vapore fino alle più avanzate soluzioni sostenibili basate sull’idrogeno, aprendo uno spazio di confronto tra istituzioni, operatori e aziende del settore.

Ad aprire i lavori di questo appuntamento, che vuole essere un momento tra istituzioni e operatori e aziende del settore, saranno Andrea Gibelli, presidente di ASSTRA, Marco Medeghini, presidente ASSTRA Lombardia, insieme agli assessori della Regione Lombardia Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche).

Seguiranno gli interventi di esponenti istituzionali e manager del comparto ferroviario, tra cui Umberto De Gregorio (Presidente EAV Napoli); Angelo Mautone (Direttore Generale MIT – Trasporto pubblico locale e mobilità sostenibile); Pier Luigi Giovanni Navone (Direttore Generale per la Sicurezza delle Ferrovie ANSFISA); Paolo Paolillo (Coordinatore GDL Idrogeno Aziende ASSTRA e ASSTRA Rail), Enrico Pujia (Direttore MIT – Dipartimento infrastrutture e reti di trasporto) e Pier Antonio Rossetti (Presidente Ferrovienord Spa). A introdurre e coordinare i lavori sarà Carlo Poledrini, Vicepresidente Sezione Trasporto Ferroviario ASSTRA.

“Il trasporto ferroviario da 200 anni accompagna lo sviluppo economico e sociale delle comunità, dei territori e del Paese intero, e oggi più che mai rinnova il suo ruolo strategico per la mobilità collettiva delle persone, per il trasporto delle merci e per la sicurezza nazionale. Le ferrovie, infatti, continuano a confermare il ruolo di avanguardia tecnologica e di motore per la crescita del Paese e perciò necessitano di regole chiare per garantire massima sicurezza, anche rispetto ai rischi cyber, flessibilità rispetto all’evoluzione tecnologica, ed elevate performance di efficienza ed efficacia”, ha detto Andrea Gibelli, presidente di ASSTRA.

La chiusura dei lavori è prevista alle 13.30. L’Associazione invita imprese, stakeholders e operatori del settore a partecipare per confrontarsi sul futuro del trasporto pubblico italiano e contribuire a renderlo protagonista dello sviluppo economico, sociale e ambientale del Paese.

Il programma aggiornato del convegno è consultabile su: https://www.expoferroviaria.com/it-it/conferences/session-details.4658.250560.i-200-anni-della-ferrovia-moderna-dal-vapore-all%E2%80%99idrogeno.html