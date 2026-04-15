Giornata Nazionale Made in Italy: terme celebrano il patrimonio italiano

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, le terme italiane celebrano il valore di un patrimonio che intreccia territorio, salute e cultura, con una serie di iniziative diffuse lungo tutta la Penisola. Diversi gli appuntamenti pensati per avvicinare il pubblico al mondo del termalismo tra esperienze di benessere, momenti informativi e occasioni di scoperta.

Tra questi, Riccione Terme propone, dal 15 al 18 aprile, un programma di open day con consulti medici gratuiti, prove di terapie inalatorie e trattamenti viso, oltre ad accessi agevolati al percorso termale sensoriale.

Alle Terme di Saturnia sono in programma visite guidate per raccontare la storia e le caratteristiche della propria acqua millenaria, mentre le Terme di Chianciano offrono l’ingresso gratuito (su prenotazione) al Parco Acqua Santa, con la possibilità di sperimentare percorsi benessere e trattamenti sensoriali.

In Puglia, le Terme Margherita di Savoia organizzano un percorso immersivo tra aree di cura, materie prime naturali e protocolli terapeutici, arricchito da momenti di approfondimento medico e prove gratuite di terapie inalatorie.

“Il termalismo rappresenta una delle espressioni più autentiche del Made in Italy – dice Renzo Iorio, presidente Federterme Confindustria – perché unisce risorse naturali, tradizione e capacità di innovazione. Iniziative come queste contribuiscono a rendere sempre più accessibile la cultura della prevenzione e a rafforzare il legame tra le terme e i territori, valorizzando un patrimonio che guarda al futuro senza perdere la propria identità”.

Una giornata, quella del Made in Italy, che offre l’opportunità di riscoprire il valore contemporaneo del termalismo italiano, tra tradizione e nuove forme di benessere, sempre più vicine alle esigenze delle persone.