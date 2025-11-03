La greca Kyriaki Boulasidou alla guida di ADUTEI

Dopo tre anni di attività ed un bilancio del tutto soddisfacente, Giovanna Sainaghi, direttrice di Visit Flanders in Italia, e presidente ADUTEI, Associazione dei Delegati Ufficiali del Turismo Estero in Italia, dal 2022 lascia il testimone del mandato a Kyriaki Boulasidou, direttore Ente Nazionale Ellenico del Turismo.

“Nella nostra associazione è fondamentale la relazione tra i soci, uniti dalla comune finalità di promuovere e raccontare le eccellenze e le bellezze di tutti i Paesi che ognuno rappresenta – ha detto Kyriaki Boulasidou nel corso dell’Assemblea annuale tenutasi a TTG Travel Experience – puntiamo ad incrementare ancora i momenti di condivisione tra soci”.

Restano confermate le cariche del resto del direttivo: Ester Tamasi, direttore presso Malta Tourism Authority, come vicepresidente Roma; Agata Marchetti, direttrice dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo, vicepresidente Milano; Silvia Lenzi, Italian Market Manager Ente Vallonia, in tesoreria; Marcelo Rebanda, direttore per l’Italia dell’Ufficio turistico del Portogallo continua a ricoprire il ruolo di segretario generale dell’associazione.