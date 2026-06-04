MiC: ecco il bando per Capitale italiana cultura 2029

È stato pubblicato sul portale del ministero della Cultura il nuovo bando per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura 2029, che consentirà alle città partecipanti di valorizzare il proprio patrimonio culturale e incentivare lo sviluppo di progettualità innovative, offrendo l’opportunità di avviare percorsi di crescita culturale, sociale ed economica. Lo riporta una nota del MiC.

I Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di comuni, per concorrere al titolo di Capitale italiana della cultura 2029, dovranno presentare una manifestazione di interesse da inviare al Dipartimento per le attività culturali entro il 1° luglio 2026. Successivamente, saranno tenuti a inviare il dossier di candidatura, comprensivo di titolo, progetto culturale, organo responsabile del progetto, valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e obiettivi perseguiti, con i relativi indicatori, entro il 23 settembre 2026.

Le candidature saranno valutate da una Giuria, composta da 7 esperti indipendenti del mondo della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica, che esaminerà i progetti pervenuti, per selezionare entro il 16 dicembre 2026 le dieci città finaliste, le quali saranno invitate ad audizioni pubbliche, che si terranno entro il 10 marzo 2027.

Entro il 25 marzo 2027, la Giuria proporrà al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la candidatura ritenuta più idonea per essere insignita del titolo di Capitale italiana della Cultura 2029, che godrà di un contributo di un milione di euro per la realizzazione delle attività progettate nel dossier.

Il bando è aperto a coloro che non abbiano partecipato alle procedure di selezione per il conferimento del titolo di Capitale italiana della Cultura per gli anni 2027 e 2028.

Per consultare il bando e scaricare il relativo allegato, clicca su Bando per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2029 – ministero della Cultura.