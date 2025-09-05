Torna il viaggio tra le ricchezze nascoste d’Italia con Monumenti Aperti

Al via la stagione autunnale della XXIX edizione di Monumenti Aperti – Dove tutto è possibile, organizzata e coordinata da Imago Mundi OdV, dopo l’esordio tra maggio e giugno che ha coinvolto 67 comuni, oltre 700 siti visitabili attraverso 59 itinerari, 17.226 volontari provenienti da 205 associazioni e 359 istituti scolastici e più di 200mila persone che hanno preso parte agli eventi, scoprendo un rinnovato interesse per la hanno e la tutela del patrimonio locale.

La stagione autunnale sarà caratterizzata da un fitto programma che coinvolgerà numerose località lungo tutta la Penisola, toccando in totale 800 monumenti, 89 città e 19 regioni . Il percorso si aprirà il 27 e 28 settembre a Perugia , dove per l’occasione sarà possibile visitare il Complesso monumentale di Santa Giuliana , un monastero fondato nel XIII secolo i cui spazi raccontano l’identità più intima di Perugia.

L’11 e 12 ottobre toccherà, tra gli altri, a Latronico , dove nel Parco Nazionale del Pollino arte contemporanea e natura dialogano insieme attraverso opere di Kapoor, Pistoletto e Paci. La fine settimana del 18 e 19 ottobre vedrà protagonista numerose città tra cui Ferrara, le celebrazioni dei trent’anni UNESCO apriranno i palazzi simbolo del Rinascimento come il Palazzo Schifanoia, celebre per il ciclo degli affreschi dei Mesi; la Palazzina Marfisa d’Este, che conserva tutta l’eleganza di una dimora aristocratica del Cinquecento; la Prefettura Giulio d’Este, cuore della vita politica cittadina; e soprattutto il Palazzo dei Diamanti, con la sua facciata punteggiata di oltre 8.500 blocchi di marmo a punta di diamante. Ancora, nello stesso fine settimana a Venezia sarà percorribile un itinerario tra le pietre d’inciampo nel Ghetto, preziosa occasione per ricordare le vittime delle persecuzioni trasformando l’atto del camminare in un gesto di memoria, e a Mantova il nuovo Museo Virgilio restituirà la voce del grande poeta latino.

Il viaggio continuerà il 25 e 26 ottobre con la tappa di Volano (TN), dove la piccola Chiesa di San Rocco testimonianza secoli di devozione popolare, mentre a Montefano (MC) i visitatori scopriranno invece l’ottocentesco Teatro ‘La Rondinella’ e il Ciclo Museo, luoghi che raccontano la vita comunitaria e la passione sportiva di intere generazioni. Monumenti Aperti si concluderà l’ 8 e 9 novembre con gli appuntamenti di Bitonto (BA), dove sarà possibile ammirare il Torrione Angioino, una imponente torre cilindrica del XIV-XV secolo, parte della cinta muraria di Bitonto, trasformata oggi in una galleria d’arte contemporanea; e Torino con il Museo Diffuso della Resistenza racconterà con forza civile la memoria del Novecento.

Nel corso dei cinque weekend Monumenti Aperti farà tappa anche a Frosolone in Molise, Siddi, Capoterra, Neoneli, Olbia, Ozieri e Elmas in Sardegna, Siracusa e Palermo in Sicilia, Savona e Vado Ligure in Liguria, Treviso in Veneto, Trieste in Friuli Venezia-Giulia e Campi Bisenzio in Toscana.

La 29^ edizione di Monumenti Aperti non è dunque solo una celebrazione del patrimonio ma un percorso collettivo e corale che prepara allo storico traguardo del 2026, quando la manifestazione festeggerà i suoi trent’anni di vita. La risposta entusiasta delle comunità, delle istituzioni scolastiche e dei visitatori conferma il valore di un progetto che continua a crescere e a diffondersi, consolidando la sua vocazione nazionale, dove ogni luogo diventa racconto, incontro, emozione viva, la memoria si rinnova e la partecipazione unisce.

“Abbiamo già definito esaltante ciò che è accaduto nella tranche primaverile di Monumenti Aperti 2025, per partecipazione, numero di visitatori e siti fruibili, accoglienza riscontrata e ricevuta nelle città coinvolte della Penisola. Ma eravamo e siamo consapevoli di essere neanche a metà dell’opera, perché ci attende un’ampia finestra autunnale, mai così ricca di tappe e appuntamenti. Ancora più massiva e capillarizzata sarà la presenza del nostro progetto – ormai officina culturale permanente e spazio di valorizzazione inclusivo – in luoghi di grande importanza e pregio, da nord a sud del Belpaese. Abbiamo la convinzione che tutto questo ancora emozionerà e ci emozionerà, che si ripeterà quella gioiosa festa di comunità, che tanto ci inorgoglisce, ‘dove tutto è possibile’: sarà il viatico migliore per prepararci a festeggiare lo speciale anniversario del prossimo anno, quello della 30esima edizione”, ha detto Massimiliano Messina, presidente di Imago Mundi.

Tutti i siti sono accessibili gratuitamente. Per eventuali prenotazioni o variazioni di programma si consiglia di consultare il sito ufficiale della manifestazione: www.monumentiaperti.com. Per restare aggiornati su tutte le iniziative di Monumenti Aperti sono a disposizione la app Monumenti Aperti e i social principali: Facebook (@monumentiaperti) e Instagram (@monumentiaperti).

La XXIX edizione di Monumenti Aperti , coordinata dall’OdV Imago Mundi di Cagliari, rappresenta una tappa importante di un percorso iniziato nel 1997 in Sardegna. In quasi trent’anni ha coinvolto oltre 4 milioni di visitatori , grazie al contributo di 160.000 studenti e 60.000 volontari , che hanno raccontato più di 2.000 monumenti in oltre 170 Comuni . Da sarda, si è estesa anche a Piemonte, Emilia-Romagna, Puglia, Lombardia e Lazio, manifestazione confermando la sua dimensione nazionale. Riconosciuta con il premio dell’Ue per il patrimonio culturale Europa Nostra Awards (ricevuto a Berlino nel 2018) e la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica (dal 2008) , l’iniziativa gode il sostegno Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , e di altre istituzioni pubbliche e private. L’edizione 2025 si svolge con il patrocinio del Senato, della Camera, dei Ministeri della Cultura e del Turismo, della Regione Sardegna, di Anci Nazionale e, per il quarto anno, del Parlamento Europeo .

(Photo credits @Giacomo Brini)