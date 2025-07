Nel II semestre crescono occupazione camere e prezzo medio

Per l’industria turistica italiana il 2025 si conferma un anno positivo, sia sul fronte del business travel che su quello leisure, in particolare grazie ai flussi turistici europei, statunitensi, sudamericani ed asiatici.

In base agli indicatori di Italian Hotel Monitor, elaborato da Trademark Italia, dopo un I trimestre all’insegna della continuità, il II trimestre del 2025, grazie anche ad un calendario favorevole con festività pasquali e diversi ponti (25 aprile, 1° maggio e 2 giugno), archivia una performance di crescita rispetto allo stesso periodo del 2024.

L’occupazione camere media registra un aumento di +1,1 punti, mentre il prezzo medio camera segna il +5,6%, con picchi in alcune città superiori al +10%. Incremento che rispetto al secondo trimestre 2023 supera ampiamente il +15%.

I dati evidenziano un buon andamento in tutte le tipologie ricettive, con il settore luxury (5 stelle) in crescita rispetto al 2024 per R.O. (+2,1 punti) e ADR (+2,0%), il settore upscale (4 stelle) che cresce per R.O. (+0,6 punti) e ADR (+5,8%) e il settore midscale (3 stelle) in crescita di +1,7 punti di R.O. e del +5,7% di prezzo medio camera.

L’ottimo andamento del mercato è sottolineato in particolare dalla R.O. su scala nazionale: tra le 39 città monitorate, soltanto una (Sassari) non supera la simbolica quota (gestionalmente parlando) del 60% di occupazione camere. 20 città stanno al di sopra del 70%, mentre 4 città oltrepassano l’80%, e sono Bologna (82,4%), Roma (82,0%), Milano (81,0%) e Firenze (80,6%).

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, al vertice del ranking Top 10 si conferma Venezia, con un prezzo medio camera di 264,78 euro (+1,4% rispetto allo scorso anno), davanti a Firenze (230,58 euro, +1,1% sul 2024), Milano (227,12 euro, +8,0% sul 2024) e Roma (209,54 euro, +8,5% sul 2024). Per quanto riguarda gli incrementi medi di prezzo più significativi, si segnalano Taranto (+12,9% medio), Trieste (+10,6%) e Perugia (+10,1). Ma nei segmenti specifici sottolineiamo il +14,2% degli hotel midscale di Perugia, il +13,7% degli hotel midscale di Genova, mentre per la categoria upscale “svettano” Bolzano (+12,7%) e Trieste (+11,3%).