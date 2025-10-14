Accordo fatto tra Turkish Airlines e Air Algérie

Turkish Airlines e Air Algérie hanno firmato un protocollo d’intesa (MoU) per rafforzare la cooperazione e rivedere l’accordo di codeshare in un ambito di applicazione più ampio. Gli accordi sono stati firmati da

Bilal Ekşi, CEO di Turkish Airlines e da Hamza Benhamouda, CEO di Air Algérie presso la sede centrale di Air Algérie ad Algeri, alla presenza di alti dirigenti di entrambe le compagnie aeree.

Il protocollo d’intesa stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata, che include un accordo di codeshare ampliato. Oltre ad aumentare la connettività, i due vettori esploreranno iniziative congiunte nei servizi di cargo, leasing di aeromobili, catering, accesso alle lounge, manutenzione e operazioni di assistenza a terra. Turkish Airlines e Air Algérie prevedono, inoltre, di collaborare su progetti ambientali, iniziative di sostenibilità e programmi di formazione. La partnership mira a sostenere la crescita del business, promuovendo al contempo lo scambio culturale, sociale ed economico tra la Turchia e l’Algeria.