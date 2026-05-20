Air Cairo punta sui turisti italiani e abbatte del 60% tariffe aeree

Air Cairo, compagnia aerea low-cost affiliata al ministero dell’Aviazione Civile egiziano, ha annunciato uno sconto del 60% sulle tariffe aeree tra l’aeroporto internazionale del Cairo e Milano, nell’ambito degli sforzi per incentivare il turismo e i viaggi tra Egitto e Italia.

“Al fine di stimolare il turismo tra Egitto e Italia – si legge in una nota della compagnia – Air Cairo offre una promozione speciale sui voli tra l’aeroporto internazionale del Cairo e Milano, e viceversa, con uno sconto del 60% sulle tariffe aeree”. L’offerta è valida per viaggi tra il 18 e il 28 maggio 2026 e tra il 15 giugno e il 6 agosto 2026. Le prenotazioni sono aperte fino al 15 luglio 2026.

Air Cairo dispone attualmente di una flotta di 42 aeromobili di tre diversi modelli, tra cui 33 Airbus, di cui 15 Airbus A320 CEO. La compagnia aerea possiede anche 18 Airbus A320neo, sei ATR 72-600 e tre Embraer 190. Punta ad aumentare la flotta a 60 aeromobili entro il 2027, in linea con il suo piano di espansione volto ad ampliare la flotta, sviluppare la rete e incrementare la frequenza dei voli settimanali sulle rotte esistenti per agevolare i viaggi da, verso e attraverso gli aeroporti egiziani.