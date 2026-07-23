easyJet: ricavi nel trimestre a 2,98 miliardi, pesa Medio Oriente

EasyJet chiude il terzo trimestre dell’esercizio 2026 con ricavi oltre le stime pari a 2,98 miliardi di sterline, in crescita del 2,2%. L’utile prima delle imposte si attesta a 85 milioni di sterline, in calo del 70% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I risultati finanziari del trimestre hanno risentito “dell’aumento dei prezzi del carburante e della contrazione della domanda da parte dei consumatori a seguito del conflitto in Medio Oriente e delle preoccupazioni dei consumatori riguardo a potenziali problemi di approvvigionamento di carburante”, spiega la società. Il numero dei passeggeri si attesta a 25,77 milioni, in calo dello 0,4%. Il fattore di carico è stato dell’88,9%, rispetto al 90,2% del terzo trimestre dell’anno precedente.

“Durante il trimestre abbiamo continuato a gestire l’impatto del conflitto in Medio Oriente e le sue ripercussioni sui prezzi del carburante e sull’andamento delle prenotazioni”, afferma Kenton Jarvis, ceo di easyJet. “Le tariffe – aggiunge – sono state competitive, stimolando una forte domanda di prenotazioni last minute per i nostri voli e pacchetti vacanze. Con l’aumentare della fiducia dei consumatori, stiamo assistendo a un ridursi del divario nel coefficiente di riempimento per il picco estivo e a un allungamento della curva delle prenotazioni”.