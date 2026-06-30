EgyptAir debutta al Marco Polo con il volo diretto Venezia-Il Cairo

EgyptAir ha inaugurato la nuova rotta diretta Venezia – Il Cairo, operata con Airbus A320neo due volte a settimana (lunedì e venerdì). Il collegamento, frutto della partnership con SAVE, si inserisce in un potenziamento estivo che vedrà la compagnia di bandiera egiziana operare 560 voli complessivi sull’Italia (+15% rispetto al 2025). Il volo, già confermato per la stagione invernale 2026/2027 con tre frequenze settimanali, stima un load factor iniziale dell’80% e punta a supportare l’obiettivo del vettore di superare i 300.000 passeggeri trasportati dall’Italia nel 2026. La rotta intercetta un mercato turistico in forte espansione verso l’Egitto (+49,5% nel 2025 grazie anche al traino del nuovo Grand Egyptian Museum) e un solido segmento business legato alle imprese del Triveneto.

Come spiegato da Salah Tawfik, General Manager Italia e Malta EGYPTAIR, la nuova rotta rappresenta un passo cruciale nella strategia di crescita internazionale del vettore e conferma l’importanza delle relazioni con l’Italia: “Il Nord-Est rappresenta un’area strategica per il nostro sviluppo, grazie alla possibilità di collegare i passeggeri all’intero network internazionale della compagnia attraverso il nostro hub del Cairo, che sta già investendo in modo significativo nello sviluppo dei servizi ai passeggeri e delle infrastrutture aeroportuali”. In qualità di membri di Star Alliance, Tawfik ha inoltre ricordato la possibilità di offrire ai passeggeri vantaggi d’alleanza e accessi preferenziali su tutta la rete globale.

Sull’importanza strategica dell’hub africano si è espresso Enrico Marchi, Presidente del Gruppo SAVE, evidenziando come il collegamento metta in rete il Marco Polo con un mercato in forte espansione: “L’hub dà accesso ad una fitta rete di destinazioni nel continente Africano che, nel 2025, ha rappresentato per il nostro aeroporto il mercato maggiormente in crescita, con 300.000 passeggeri, in aumento del 27% rispetto all’anno precedente”.

Marchi ha sottolineato che il volo sarà determinante non solo per i flussi turistici, ma per il rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali, che nella regione veneta si esprimono con efficacia in particolare nei settori ittico e tessile.

“Questa rotta risponde alla duplice esigenza di servire un bacino strategico come quello nordestino, sostenendo sia il traffico turistico sia i viaggi d’affari e i collegamenti con le comunità internazionali presenti sul nostro territorio”, ha spiegato ucas Pavanetto, assessore al Turismo della Regione Veneto. A fargli eco, infine, Silvia Peruzzo Meggetto, assessore al Turismo del Comune di Venezia, che ha evidenziato il valore storico e commerciale dell’operazione: “Rafforzare le connessioni internazionali significa consolidare il ruolo di Venezia come porta internazionale dell’intero Nordest. Questo volo ha anche un valore simbolico: l’Egitto e il Mediterraneo richiamano una storia di relazioni nella quale Venezia, nei secoli, è sempre stata protagonista”.