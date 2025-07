Emirates introduce Boeing 777 riammodernato sulla rotta per Madrid

Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo, ha annunciato che a partire dal 16 settembre impiegherà il suo Boeing 777 recentemente riammodernato per i voli da e per Madrid. I clienti potranno godere di una miglior esperienza di viaggio grazie a interni aggiornati e ai caratteristici tocchi premium in tutte le cabine. Madrid è la prima destinazione di Emirates in Spagna ad operare con gli interni di nuova generazione della compagnia.

Il Boeing 777 a quattro classi di Emirates opererà con i voli EK143/EK144. Il volo EK143 partirà da Dubai alle 14:30 e arriverà a Madrid alle 20:20. Il volo di ritorno, EK144, partirà da Madrid alle 22:05 e arriverà a Dubai alle 7:10 del giorno successivo (tutti gli orari sono locali).

L’introduzione del Boeing 777 riammodernato di Emirates sulla tratta per Madrid segna una nuova era per i viaggi premium verso la città spagnola, offrendo ai clienti il pluripremiato servizio Premium Economy*, la cabina Business Class configurata secondo le nuove disposizioni e una miglior esperienza di viaggio da e per il Paese.

I nuovi interni delle cabine del Boeing 777 di Emirates conquisteranno i clienti grazie ai dettagli di design moderni e le finiture esclusive della cabina, tra cui:

Una cabina First Class rinnovata con interni aggiornati che offrono un lusso senza pari.

Una nuova cabina Business Class che garantisce maggiore privacy e comfort ai clienti, con sedili completamente reclinabili in configurazione 1-2-1 aggiornata.

La più recente cabina Premium Economy, che combina lusso accessibile e comfort, con sedili in pelle color crema, maggiore spazio per le gambe, poggiatesta regolabili, maggiore inclinazione del sedile e poggiapiedi imbottiti rialzati.

Spaziosi sedili in Economy Class con nuovi elementi di design.

Un’esperienza di viaggio “fly better”

Emirates continua a investire nel miglioramento dell’esperienza di viaggio grazie al suo ambizioso programma di riammodernamento multimiliardario, uno dei più grandi nella storia dell’aviazione. Con 61 aeromobili già rinnovati, inclusi 31 A380 e 30 Boeing 777, il programma prevede l’aggiornamento di oltre 220 aeromobili con i più recenti prodotti di cabina Emirates.