Vsitare più città con un solo biglietto: è possibile con Emirates Asia Pass

Emirates lancia Emirates Asia Pass, un nuovo modo di esplorare il Sud-est asiatico. Ideato per chi cerca esperienze culturali e itinerari flessibili, il pass semplifica i viaggi multi-città nella regione, offrendo comodità, convenienza e flessibilità con un’unica prenotazione.

Con l’Emirates Asia Pass, i viaggiatori possono pianificare itinerari personalizzati in Thailandia, Indonesia, Vietnam, Malesia, Cambogia, Singapore e Laos, tutto con un solo biglietto. Che si tratti di rilassanti isole tropicali, mete culturali o città ricche di attività, il pass consente di collegare facilmente più destinazioni e vivere la regione secondo i propri ritmi.

Il pass offre ai viaggiatori la libertà di creare itinerari su misura, combinando le destinazioni desiderate e persino visitando più volte la stessa città. È possibile includere da uno a dieci voli nel Sud-est asiatico, personalizzando l’itinerario in base a esigenze personali e disponibilità di tempo. Per l’elenco completo delle destinazioni incluse, si invita a visitare emirates.com.

Disponibile per chi prenota un volo internazionale Emirates con arrivo in Cambogia, Indonesia, Malesia, Singapore, Thailandia, Vietnam o Laos, il pass elimina la necessità di più biglietti con compagnie diverse, permettendo di gestire tutti i voli comodamente su un’unica piattaforma.

Dalle spiagge tranquille di Koh Samui alle vivaci strade di Bangkok, l’Emirates Asia Pass invita a pianificare e ampliare il viaggio con facilità. Gateway come Singapore, Bangkok e Kuala Lumpur rappresentano punti di partenza ideali, con collegamenti in partnership con Bangkok Airways e Batik Air Malaysia, mentre i voli Emirates collegano direttamente Thailandia-Vietnam e Thailandia-Cambogia, offrendo ancora più opzioni di viaggio.

Il pass è acquistabile insieme al biglietto internazionale Emirates tramite emirates.com, i Contact Centre Emirates, gli uffici di vendita e le agenzie di viaggio. Per una maggiore flessibilità, i clienti possono modificare i voli inclusi nel pass dopo l’acquisto con un costo di 15 dollari statunitensi per modifica.