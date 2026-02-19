Emirates rafforza la propria rete in Cina

Emirates ha siglato un accordo di interlinea con Loong Air, ampliando la propria presenza in Cina e offrendo ai propri clienti l’accesso a numerose città oltre ai gateway già operativi. Da subito, i clienti Emirates potranno raggiungere 22 destinazioni cinesi operate da Loong Air tramite Hangzhou, Shenzhen e Hong Kong, coprendo le principali regioni del Paese: Est, Nord-Est, Sud, Centro e Sud-Ovest.

La partnership consente di prenotare itinerari multi-compagnia con una sola tariffa, un unico regime bagagli e condizioni coerenti per tutto il viaggio. L’espansione della rete Emirates in Cina migliorerà la connettività per viaggiatori di lavoro e di piacere, garantendo un comodo accesso a hub domestici strategici come Zhengzhou, Changchun, Haikou, Xiangyang e Dazhou.

Il lancio di un accordo di interlinea con Loong Air conferma l’impegno continuo di Emirates nel mercato cinese. Lo scorso anno la compagnia ha inaugurato voli verso due nuove destinazioni – Shenzhen e Hangzhou – arricchendo l’offerta con la pluripremiata Premium Economy e riportando il celebre A380 sui voli per Shanghai.

Emirates opera in Cina continentale dal 2004 e oggi serve cinque grandi città con 49 voli settimanali verso Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen e Hangzhou, utilizzando una combinazione di A380, A350 e Boeing 777.

Oltre a Loong Air, Emirates collabora con Air China, China Southern Airlines e Sichuan Airlines, offrendo ai clienti l’accesso a oltre 110 destinazioni in Cina tramite i cinque gateway principali della compagnia.