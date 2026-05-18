flynas accorcia le distanze tra Riad e Roma
18 Maggio 2026, 12:30
flynas, la principale compagnia aerea low cost al mondo e premiata come miglior Low Cost Carrier del Medio Oriente, annuncia l’espansione del proprio network europeo con l’apertura della rotta stagionale Riad-Roma.
A partire dal 25 giugno 2026, flynas opererà con tre voli settimanali, ogni martedì, giovedì e sabato, collegando direttamente l’Aeroporto Internazionale King Khalid (RUH) con lo scalo Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino (FCO).
L’inserimento della Capitale italiana nel network flynas va a potenziare l’offerta estiva della compagnia in Europa, affiancandosi a mete consolidate come Milano, Ginevra, Praga, Vienna e Salisburgo. L’obiettivo è chiaro: offrire ai viaggiatori soluzioni di volo diretto sempre più variegate durante il picco della stagione turistica.
Prima compagnia aerea quotata sulla Borsa Saudita (Tadawul), flynas vanta un network di 156 rotte verso oltre 80 destinazioni in 38 Paesi. Con una media di oltre 2.000 voli settimanali e 110 milioni di passeggeri trasportati dal 2007 a oggi, la compagnia prosegue spedita verso il traguardo ambizioso di 165 destinazioni totali previsto dal proprio piano di sviluppo.