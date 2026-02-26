Juichi Hirasawa è il nuovo presidente e CEO di ANA

All Nippon Airways (ANA) ha annunciato alcuni cambiamenti nel proprio consiglio di amministrazione.

Juichi Hirasawa, Representative Director, Senior Executive Vice President, succederà a Shinichi Inoue

come Presidente e CEO a partire dal 1° aprile 2026, mentre Inoue diventerà Senior Advisor di ANA

HOLDINGS INC. a partire dalla stessa data.

Juichi Hirasawa si è laureato alla Keio University ed è entrato a far parte di ANA nel 1986. Durante la

sua carriera nel gruppo ANA ha ricoperto diverse posizioni, principalmente nell’ambito della

pianificazione e della strategia aziendale. In particolare, in qualità di Executive Officer dal 2018, Juichi

Hirasawa ha svolto un ruolo fondamentale nella formulazione e nell’attuazione delle strategie di

gestione, guidando sapientemente l’azienda attraverso la crisi causata dal COVID-19. Attualmente

ricopre la carica di Representative Director and Executive Vice President di ANA HOLDINGS INC.,

occupandosi principalmente di politica industriale, affari governativi e sicurezza economica. Juichi

Hirasawa ha 62 anni.

Shinichi Inoue è stato nominato presidente e CEO di ANA nell’aprile 2022. Sotto la sua guida, ANA ha

superato la crisi causata dal COVID-19 e ha contribuito al raggiungimento di un fatturato operativo

record per il Gruppo nell’anno finanziario 2024, mantenendo al contempo la valutazione SKYTRAX 5-

star. Shinichi Inoue ha riportato ANA su un percorso di crescita come compagnia aerea leader a livello

mondiale, continuando a dare priorità alla sicurezza.