Juichi Hirasawa è il nuovo presidente e CEO di ANA
26 Febbraio 2026, 12:10
All Nippon Airways (ANA) ha annunciato alcuni cambiamenti nel proprio consiglio di amministrazione.
Juichi Hirasawa, Representative Director, Senior Executive Vice President, succederà a Shinichi Inoue
come Presidente e CEO a partire dal 1° aprile 2026, mentre Inoue diventerà Senior Advisor di ANA
HOLDINGS INC. a partire dalla stessa data.
Juichi Hirasawa si è laureato alla Keio University ed è entrato a far parte di ANA nel 1986. Durante la
sua carriera nel gruppo ANA ha ricoperto diverse posizioni, principalmente nell’ambito della
pianificazione e della strategia aziendale. In particolare, in qualità di Executive Officer dal 2018, Juichi
Hirasawa ha svolto un ruolo fondamentale nella formulazione e nell’attuazione delle strategie di
gestione, guidando sapientemente l’azienda attraverso la crisi causata dal COVID-19. Attualmente
ricopre la carica di Representative Director and Executive Vice President di ANA HOLDINGS INC.,
occupandosi principalmente di politica industriale, affari governativi e sicurezza economica. Juichi
Hirasawa ha 62 anni.
Shinichi Inoue è stato nominato presidente e CEO di ANA nell’aprile 2022. Sotto la sua guida, ANA ha
superato la crisi causata dal COVID-19 e ha contribuito al raggiungimento di un fatturato operativo
record per il Gruppo nell’anno finanziario 2024, mantenendo al contempo la valutazione SKYTRAX 5-
star. Shinichi Inoue ha riportato ANA su un percorso di crescita come compagnia aerea leader a livello
mondiale, continuando a dare priorità alla sicurezza.