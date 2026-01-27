La Compagnie lancia la promozione di San Valentino per volare a NY
27 Gennaio 2026, 12:21
La Compagnie celebra anche quest’anno la giornata dell’amore con una promozione esclusiva di San Valentino, pensata per chi desidera regalare – o regalarsi – un’esperienza di viaggio unica tra Milano e New York.
Attiva da oggi, 27 gennaio al 16 febbraio 2026, la promozione consente di volare da Milano Malpensa a New York Newark con tariffa andata e ritorno a partire da 1.500 euro (prezzo a persona), valida per partenze dal 14 febbraio al 31 dicembre 2026. Un’opportunità che offre la massima libertà nella scelta delle date, trasformando San Valentino nel punto di partenza per un viaggio da vivere in qualsiasi momento dell’anno.
Poiché l’amore per il viaggio merita di essere premiato, durante il periodo promozionale tutti i membri del programma fedeltà MyCompagnie potranno accumulare punti doppi su tutti i voli acquistati per viaggi entro il 31 dicembre 2026, indipendentemente dalla tariffa scelta (Promo, Smart o Flex). Un’opportunità esclusiva per valorizzare ulteriormente l’esperienza di viaggio e accedere a vantaggi concreti.
I voli sono prenotabili sul sito internet www.lacompagnie.com o tramite agenzia di viaggi.