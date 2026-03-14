A Travelexpo il gadget promozionale è ‘senza confini’

In un mercato turistico sempre più competitivo, la differenza tra un viaggio e un’esperienza memorabile passa dai dettagli. Con questo spirito Etichettebagaglio.it e I Am More annunciano la loro partecipazione a Travelexpo 2026, in programma dal 10 al 12 aprile al CDSHotels Città del Mare di Terrasini, portando in fiera una visione del gadget promozionale che unisce manifattura diretta, tecnologia d’avanguardia e design su misura.

Il cuore della proposta presentata a Travelexpo sta nel superamento dei cataloghi standard. Grazie al controllo totale della filiera produttiva, Etichettebagaglio.it offre alle agenzie e ai tour operator la possibilità di creare gadget “senza confini”.

Le nuove tecnologie di stampa e fustellatura permettono oggi di realizzare etichette bagaglio in qualsiasi forma e colore, trasformando un semplice accessorio in un’icona del brand. Non si tratta più di applicare un logo, ma di dare vita a un oggetto di design unico, capace di resistere ai viaggi più estremi e di distinguersi su ogni nastro trasportatore del mondo.

La grande novità di quest’anno riguarda il settore della valigeria e degli zaini. Grazie a una partnership consolidata e diretta con i principali produttori orientali, I Am More è in grado di offrire un prodotto “su misura”.

“Non ci limitiamo a personalizzare un prodotto esistente,” spiegano dall’azienda, “ma progettiamo lo zaino ideale insieme al cliente, curando ogni scomparto, materiale e dettaglio tecnico, garantendo un rapporto qualità-prezzo imbattibile grazie all’eliminazione di ogni intermediario.”

Per supportare questa spinta verso la personalizzazione estrema, I’m More ha recentemente ampliato il proprio reparto di design interno. Un team di creativi professionisti è a disposizione dei visitatori di Travelexpo per trasformare le loro idee in prototipi concreti, assicurando che ogni gadget sia non solo utile, ma esteticamente impeccabile e coerente con la comunicazione del brand.