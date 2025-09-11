Ryanair, Conway sostituirà O’Brien come direttore della sicurezza

Il CdA di Ryanair Holdings plc ha annunciato che il Capitano Ray Conway ha accettato di entrare a far parte del CdA in sostituzione di Mike O’Brien come Direttore Non-Esecutivo con responsabilità di supervisione della sicurezza aerea a partire dal 1° ottobre 2025.

Il capitano Conway, di nazionalità irlandese, ha una lunga e illustre carriera nell’industria dell’aviazione. Dopo aver prestato servizio per 13 anni come pilota nell’Irish Air Corps, Ray è entrato in Ryanair nel 1987 e ha prestato servizio come Chief Pilot dal 2002 fino al suo pensionamento nel 2020. Da allora, Ray ha fornito servizi di consulenza su questioni operative e di sicurezza a numerose grandi compagnie aeree internazionali (tra cui Ryanair).

“Siamo lieti che il capitano Ray Conway abbia accettato il nostro invito a entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione di Ryanair Holdings plc dal 1° ottobre 2025. Sostituirà il capitano Mike O’Brien con responsabilità sulla sicurezza aerea e con il compito di consigliare il Consiglio d’Amministrazione su tutte le questioni relative alla sicurezza aerea. Ray porta in questo ruolo un’enorme esperienza nel settore dell’aviazione e della sicurezza. Non vediamo l’ora di lavorare con lui nel cda nei prossimi anni”, ha detto Il Chairman di Ryanair, Stan McCarthy.