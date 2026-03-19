Icelandair atterra per la prima volta a Travelexpo

La compagnia islandese Icelandair sta per sbarcare per la prima volta a Palermo. Il vettore infatti si appresta a fare il suo debutto alla XXVIII edizione di Travelexpo, che si svolgerà dal 10 al 12 aprile al CDSHotels Città del Mare di Terrasini.

La compagnia opera dal suo hub di Keflavik regolari voli di linea che collegano più di 25 destinazioni europee a 17 destinazioni in Nord America e 4 in Groenlandia. La flotta nel 2025 era composta da 42 aeromobili tra cui B737Max e A321LR di recente consegna. Durante l’estate verranno operati voli diretti da Milano (6 settimanali) Roma (9 settimanali) e Venezia (3settimanali), novità della stagione estiva 2026.

Icelandair offre due classi di servizio, Economy con servizio ristorazione a pagamento, e Saga (business) a full service. All’andata i voli sono in coincidenza diretta per New York, Boston, Chicago, Washington, Seattle, Toronto. Al rientro invece saranno in coincidenza diretta con tutto il network.

Recentemente Icelandair ha siglato un accordo di code-share con ITA Aiways, che permette ai passeggeri dei 10 aeroporti italiani di raggiungere Reykjavik utilizzando i voli da Roma Fiumicino. Questo accordo permette di prenotare utilizzando il codice FI per tutti i voli e di emettere un solo biglietto aereo. Particolarmente efficaci le coincidenze dagli aeroporti di Catania e Palermo.