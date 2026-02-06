Tap Air Portugal annuncia nuova rotta per São Luís

TAP Air Portugal compie un ulteriore passo nella propria strategia di espansione in Brasile e annuncia l’attivazione del collegamento Lisbona-São Luís, operativo dal 26 ottobre 2026. Due voli settimanali collegheranno direttamente l’Europa allo Stato del Maranhão attraverso l’hub della compagnia a Lisbona.

I voli saranno operati con aeromobili Airbus A321LR, apprezzati per il comfort e l’efficienza sulle rotte di lungo raggio, con una configurazione di 16 posti in classe business e 155 in classe economy, sulla rotta Lisbona (LIS) – São Luís (SLZ) – Fortaleza (FOR) – Lisbona (LIS), con due frequenze settimanali.

Frequenze e orari

Lisbona – São Luís: lunedì e giovedì, con partenza alle ore 19:05 e arrivo alle ore 00:10 del giorno successivo.

São Luís – Lisbona (via Fortaleza): martedì e venerdì, partenza alle ore 01:40, arrivo a Fortaleza alle ore 03:00, ripartenza alle ore 04:30 e arrivo a Lisbona alle ore 14:50.

Con l’introduzione di questo nuovo collegamento, TAP amplia ulteriormente la propria offerta in Brasile, favorendo una maggiore accessibilità dei passeggeri europei verso una nuova destinazione del Nord-Est brasiliano.

“L’avvio della rotta Lisbona–São Luís rappresenta un ulteriore passo strategico nel rafforzamento della nostra rete di collegamenti tra Europa e Brasile. Stiamo ampliando la connettività del nostro hub di Lisbona con il Nord-Est del Brasile, creando nuove opportunità per il turismo, le attività economiche e lo scambio culturale tra Brasile e Portogallo”, ha detto Mário Chaves, COO di TAP Air Portugal.

“Si tratta di un ulteriore significativo traguardo per il nostro settore turistico, in costante crescita. L’attivazione della rotta TAP contribuisce a ridurre le distanze tra l’Europa e lo Stato del Maranhão, rafforzandone la proiezione internazionale e valorizzando il patrimonio culturale, gastronomico, storico e naturalistico del territorio. È certo che il collegamento genererà ulteriori ricadute positive sul turismo e sull’economia dello Stato”, ha aggiunto il Governatore Carlos Brandão.

Con l’attivazione della nuova rotta, São Luís diventa la 15^ città brasiliana servita da voli diretti TAP.