Da Federcongressi&eventi 2 riconoscimenti per imprese storiche e sostenibili del MICE

L’associazione della meeting industry italiana Federcongressi&eventi lancia 2 nuovi riconoscimenti per valorizzare le imprese che hanno contribuito in modo determinante alla crescita del settore e quelle che ne stanno guidando l’evoluzione attraverso modelli sostenibili.

L’iniziativa nasce dall’incontro tra identità e cambiamento, un dialogo che da sempre caratterizza la missione dell’associazione impegnata nella rappresentanza, valorizzazione e crescita del comparto dei congressi e degli eventi business.

“Dare risalto al passato come risorsa strategica per il futuro ed evidenziare l’importanza di uno

sviluppo sostenibile anche del MICE è il filo conduttore che ha portato alla creazione dei due nuovi premi. Con questa iniziativa l’associazione rinnova il proprio impegno nel valorizzare le imprese del comparto e nel sostenere un’evoluzione consapevole della meeting industry”, ha detto Commenta Gabriella Gentile, presidente di Federcongressi&eventi.

Premio Marchio Storico del MICE

Il Premio Marchio Storico del MICE è dedicato alle aziende socie che operano nel settore da oltre 50 anni, realtà che rappresentano un patrimonio di conoscenza, esperienza e solidità imprenditoriale. Il riconoscimento rende omaggio alle imprese che, con visione, professionalità e capacità di innovare, hanno contribuito a costruire la storia e la reputazione dell’industria congressuale italiana.

Premio Impresa Sostenibile nel MICE

E’ rivolto alle aziende socie che hanno intrapreso un percorso concreto e strutturato verso la sostenibilità, integrandola nella propria strategia e nel proprio posizionamento competitivo. Il riconoscimento

valorizza le organizzazioni che, attraverso azioni misurabili, promuovono un modello di sviluppo più consapevole dal punto di vista ambientale, sociale e organizzativo.

I premi saranno assegnati il 28 febbraio durante la Convention Nazionale di Federcongressi&eventi in programma a Trieste dal 26 al 28 febbraio.