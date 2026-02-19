A Madeira si riunisce il gotha della crocieristica per CLIA European Summit

I leader delle compagnie di crociera, rappresentanti delle istituzioni europee, autorità portuali ed esponenti del comparto marittimo si riuniranno a Madeira (Portogallo) dal 23 al 26 febbraio 2026 per l’annuale European Summit di CLIA, l’associazione internazionale della crocieristica.

A pochi giorni dalla pubblicazione dell’EU Port Strategy e dell’EU Industrial Maritime Strategy, il Summit sarà l’occasione per dialogare su competitività, infrastrutture portuali e decarbonizzazione, con particolare attenzione alla disponibilità di carburanti sostenibili, all’elettrificazione delle banchine e alla governance dei flussi turistici. Mentre è in via di definizione la EU Tourism Strategy, l’evento offrirà inoltre un confronto sulla gestione dei visitatori e sul ruolo delle crociere nello sviluppo equilibrato delle destinazioni. La scelta di Madeira – hub atlantico e destinazione crocieristica in forte crescita – sottolinea il ruolo strategico delle regioni insulari e costiere nello sviluppo del turismo europeo e nella connettività marittima.

“L’European Summit si svolge in un momento decisivo per il dialogo tra industria e istituzioni – dice Bud Darr, presidente e CEO di CLIA – Il comparto crocieristico contribuisce in modo significativo alla crescita economica, all’occupazione e alla connettività delle regioni europee, mentre accelera sull’innovazione tecnologica e sulla riduzione delle emissioni, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’UE”.

Particolare attenzione sarà dedicata al contributo delle crociere allo sviluppo delle economie locali, in particolare nelle aree costiere, insulari e ultraperiferiche, con la diffusione di studi e ricerche che dimostrano come il comparto rappresenti un motore di occupazione, investimenti infrastrutturali e crescita per l’intera filiera – dai cantieri navali ai fornitori tecnologici, fino agli operatori turistici e alle imprese locali.

“Questo appuntamento consolida il ruolo di Madeira come piattaforma strategica per il traffico crocieristico nell’Atlantico – dice Miguel Albuquerque, presidente del Governo Regionale di Madeira – e l’evento rafforza la nostra economia regionale e valorizza il nostro impegno verso uno sviluppo turistico sostenibile e innovativo». «Accogliere i principali protagonisti dell’industria crocieristica rappresenta un’opportunità unica per mostrare la qualità dei nostri porti e dell’offerta turistica. I Porti di Madeira sono impegnati su sostenibilità, digitalizzazione e decarbonizzazione, elementi chiave per il futuro del settore”, aggiunge Paula Cabaço, presidente di APRAM.

Tra i relatori: Apostolos Tzitzikostas, Commissario europeo per i Trasporti sostenibili e il Turismo; Hugo Espírito Santo, Segretario di Stato alle Infrastrutture del Portogallo; Miguel Filipe Machado de Albuquerque, Presidente del Governo Regionale di Madeira; Bud Darr, Presidente e CEO di CLIA; Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Cruises; Patrick Verhoeven, Managing Director dell’International Association of Ports and Harbors; Sotiris Raptis, Segretario Generale di European Shipowners; e Christophe Tytgat, Segretario Generale di SEA Europe; José Manuel Barroso, già Presidente della Commissione europea e attuale Chairman di Goldman Sachs International (TBC).