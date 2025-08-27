Crystal Cruises punta sui viaggi in solitaria con ‘So Low Solo’

Per chi sogna di esplorare nuove destinazioni con totale libertà e raffinatezza, Crystal Cruises lancia una proposta esclusiva dedicata ai viaggiatori individuali: ‘SO LOW SOLO’. Disponibile su partenze selezionate nel 2026 e 2027, la promozione prevede un eccezionale supplemento singolo del solo 25%, rendendo possibile vivere un’esperienza di crociera ultra-lusso a condizioni estremamente vantaggiose.

L’iniziativa permette di assaporare appieno l’esperienza Crystal, con un servizio curato e su misura, attività studiate anche per chi viaggia da solo, intrattenimento di alta qualità e ambienti sofisticati, perfetti per momenti di relax o per socializzare con altri ospiti. A bordo, ogni viaggiatore può sentirsi a proprio agio, anche grazie alla presenza dei Crystal Ambassador Hosts, che offrono compagnia piacevole a cena o in pista da ballo, su richiesta.

Tra le sistemazioni disponibili nell’ambito di questa offerta si distinguono le eleganti Aquamarine Veranda Suite, che vantano spazi interni ampi, veranda privata e cabina armadio walk-in, e le esclusive Sapphire Veranda Suite, ideali per un soggiorno ancora più lussuoso: salotto separato, bagno spazioso, servizio di maggiordomo personale, canapè pomeridiani e servizio di lavanderia e stiratura incluso. Ogni elemento è pensato per garantire il massimo comfort in un’atmosfera di classe.

Tra gli itinerari previsti, emergono alcune crociere uniche che uniscono cultura, natura e avventura. Uno dei percorsi più suggestivi parte da Mumbai, in India, e termina sull’isola di Mahé, nelle Seychelles. Dopo la partenza dalla vivace città indiana, la nave approda a Mormugao, dominata da una storica fortezza del XVII secolo, e successivamente a Colombo, capitale dello Sri Lanka, ideale per visitare il quartiere Pettah e il Museo Nazionale. Durante le giornate di navigazione, gli ospiti si dirigono verso Malé, capitale delle Maldive, e poi verso Praslin e La Digue, autentici angoli di paradiso. Il viaggio si conclude con un pernottamento a Mahé, dove ci si può rilassare tra spiagge da cartolina e scenari mozzafiato.

Un’altra rotta molto apprezzata prende il via da Pireo, porto di Atene, e termina a Civitavecchia, offrendo un’avventura mediterranea ricca di fascino. Dopo un giorno di navigazione, si raggiunge Messina, in Sicilia, seguita da Napoli, dove arte e cucina si incontrano tra i vicoli del centro. Poi è la volta di Olbia, con le viste spettacolari della Costa Smeralda e le colline di San Pantaleo, quindi Portofino, gemma ligure dal fascino eterno. La crociera prosegue sulla Costa Azzurra, con tappe a Villefranche-sur-Mer e Tolone, e si conclude nella splendida Roma.

Per chi predilige l’energia della penisola iberica, imperdibile è l’itinerario da Lisbona a Barcellona. Si parte dalla capitale portoghese, tra salite panoramiche e delizie come i pastéis de nata, per poi dirigersi verso Cádiz, perla barocca sul mare, e Málaga, città di spiagge dorate e musei. A Cartagena, le tracce romane raccontano la storia, mentre ad Alicante, patria della paella, si può vivere l’avventura con un’escursione a Tabarca, l’isola dei pirati. Prima di raggiungere Barcellona, si fa tappa a Castellón, perfetta per un ultimo assaggio dell’autenticità spagnola.

Queste sono solo alcune delle esperienze incluse nella promozione “SO LOW SOLO”. Che si preferiscano spiagge da sogno, capitali artistiche o mete lontane ed esotiche, ogni crociera è progettata per offrire il giusto equilibrio tra autonomia e socialità, tra scoperta e relax. Sempre con la garanzia dell’eccellenza Crystal, che si distingue per eleganza, atmosfera raffinata e un servizio capace di superare ogni aspettativa.

L’offerta è valida per prenotazioni effettuate entro il 30 settembre 2025.