Fincantieri costruirà nuova nave ultra-lusso per Regent Seven Seas

Fincantieri rafforza la collaborazione con Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. con un nuovo ordine per la costruzione di una nave da crociera ultra-lusso destinata al brand Regent Seven Seas Cruises. Il valore della commessa “è definito come grande” ovvero, spiega Fincantieri, “compreso tra 500 milioni e 1 miliardo di euro”.

La consegna dell’unità è prevista per il 2033. Si tratterà della nave gemella di Seven Seas Prestige, prima della nuova classe Prestige, in costruzione nel cantiere di Marghera e in consegna nel 2026. Una seconda unità della stessa classe è già pianificata per il 2030.

Con una stazza lorda di 77mila tonnellate e una lunghezza di 257 metri, la nuova nave potrà accogliere 822 passeggeri. Il gruppo ha già realizzato dieci navi per i brand di Nclh; il portafoglio ordini attuale comprende 13 ulteriori unità.

“L’ampliamento della collaborazione strategica con Nclh conferma la solidità del nostro rapporto e il ruolo di Fincantieri come partner di riferimento nel segmento ultra-lusso rappresentato da Regent Seven Seas Cruises – afferma l’ad e dg di Fincantieri Pierroberto Folgiero – questo nuovo ordine testimonia la fiducia che questo armatore ripone nelle nostre capacità di progettare e costruire navi innovative, sostenibili e realizzate con la massima cura artigianale, in linea con l’evoluzione del mercato delle crociere di lusso”.

“Questo nuovo ordine rappresenta una nuova tappa del nostro percorso di crescita nel segmento del lusso, offrendo ai nostri ospiti un modo ancora più esclusivo di vivere l’esperienza a bordo della flotta più lussuosa al mondo,” ha commentato Jason Montague, chief luxury officer di Nclh.