Fughe ai tropici tutto l’anno con Royal Caribbean

Royal Caribbean ha svelato la sua nuovissima offerta per esplorare i Caraibi nel 2027-28. A partire da aprile del 2027, famiglie e viaggiatori potranno rilassarsi o lanciarsi in avventure su 13 navi Royal Caribbean, dalla nuova strabiliante Legend of the Seas alla rinnovata Allure of the Seas, con partenze da Fort Lauderdale, Miami, Port Canaveral (Orlando) e Tampa, in Florida; New Orleans; San Juan, a Porto Rico; Cartagena, in Colombia; e Colon, a Panama. Le nuove avventure stagionali 2027-28 sono disponibili sul sito web di Royal Caribbean.

I viaggiatori potranno scegliere tra località idilliache nei Caraibi occidentali, orientali e meridionali con una serie di avventure da 3 a 9 notti, comprese le visite al Perfect Day at CocoCay alle Bahamas e ai Royal Beach Club a Paradise Island e a Cozumel nel 2026, per trascorrere giornate indimenticabili in spiaggia. Le nuove avventure fanno tutte parte della collezione in espansione di destinazioni esclusive di Royal Caribbean, tra cui l’attesissimo Perfect Day Mexico, che debutterà alla fine del 2027 e la cui data di apertura esatta sarà rivelata nel 2026. Le fughe tropicali continuano in luoghi da non perdere come il nuovo Port Samaná – porta d’accesso di una lussureggiante giungla, alla famosa cascata Salto del Limón e a magnifiche spiagge – uno dei tre pittoreschi porti di scalo della Repubblica Dominicana inclusi nella programmazione 2027-28 di Royal Caribbean.

Avventure di island hopping per tutto l’anno e stagionali

· Allure of the Seas – Da Fort Lauderdale, a partire da maggio 2027, e da Miami, a partire da novembre 2027

La rivoluzionaria Oasis Class tornerà a Fort Lauderdale per l’estate offrendo avventure di 6 e 8 notti nei Caraibi occidentali e meridionali, comprese visite a Perfect Day at CocoCay, Willemstad, Curaçao; Falmouth, Giamaica e altro ancora. Per chi desidera sfuggire alla malinconia invernale, Allure salperà da Miami a novembre del 2027 per vacanze di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali, con tappe come Samaná, dove ci si potrà rilassare lungo le sue incantevoli spiagge di sabbia bianca, fare escursioni nella giungla o ammirare paesaggi mozzafiato. Inoltre, i viaggiatori potranno godersi nuove attrazioni a bordo, come il tiki bar Pesky Parrot, dove gustare cocktail tropicali e bevande analcoliche, e il ponte piscina rinnovato.

· Freedom of the Seas – Da Miami a partire da aprile 2027

La Freedom salperà per tutta la stagione da Miami per avventure di 4, 5, 7 e 9 notti ai Caraibi, visitando destinazioni come Curaçao, Aruba, Perfect Day at CocoCay di Royal Caribbean, Nassau e altre ancora.

· Adventure of the Seas – Da Port Canaveral (Orlando) a partire da aprile 2027

Adventure trascorrerà la stagione estiva e quella invernale a Port Canaveral (Orlando). I viaggiatori potranno scegliere tra vacanze di 4, 5 e 9 notti verso destinazioni come Perfect Day at CocoCay, le splendide spiagge dei Royal Beach Club di Nassau e Cozumel e molto altro ancora.

· Enchantment of the Seas – Da Tampa a partire da aprile 2027

Gli amanti dell’avventura potranno esplorare destinazioni soleggiate con vacanze di 5 e 7 notti nei Caraibi occidentali a Costa Maya e Cozumel, in Messico, a partire da aprile 2027. Enchantment offrirà poi vacanze più brevi di 4 e 5 notti nei Caraibi occidentali a partire da novembre 2027 per coloro che desiderano sfruttare al massimo il loro tempo di vacanza.

· Grandeur of the Seas – Da San Juan a partire da maggio 2027 e da Colón e Cartagena a partire da dicembre 2027

Grandeur darà il via all’estate a San Juan con vacanze di 7 notti nei Caraibi meridionali con visite a località famose come Tortola, Isole Vergini Britanniche; Philipsburg, St. Maarten; Castries, St. Lucia e altre ancora. Per l’inverno, la Grandeur accompagnerà i viaggiatori in avventure senza precedenti di 7 notti alle isole ABC dalle due località tropicali dell’America Latina, Colón e Cartagena, navigando verso le coste di Willemstad, le spiagge di sabbia bianca di Oranjestad, ad Aruba, e altro ancora.

Fughe invernali

· Legend of the Seas – Da Fort Lauderdale a partire da novembre 2027

La straordinaria nuova vacanza della Icon Class, che debutterà nel luglio 2026, tornerà a Fort Lauderdale a partire dall’inverno del 2027 dopo la sua avventura europea. Famiglie di tutte le età potranno godersi una combinazione di vacanze di 6 e 8 notti verso destinazioni tropicali dei Caraibi meridionali e occidentali, come il pluripremiato Perfect Day at CocoCay alle Bahamas, il Royal Beach Club Cozumel, Willemstad, Cabo Rojo in Repubblica Dominicana e altro ancora. Sulla Legend, gli ospiti vivranno un’esperienza indimenticabile in famiglia, grazie alla più ampia scelta di ristoranti in mare, con 28 opzioni diverse; intrattenimento tutto nuovo con lo spettacolo ” Charlie and the Chocolate Factory ” di Roald Dahl; elettrizzanti emozioni come il più grande parco acquatico in mare e molto altro ancora.

· Oasis of the Seas – Da Fort Lauderdale a partire da novembre 2027

Dopo aver trascorso la stagione estiva a Cape Liberty, la rivoluzionaria Oasis Class farà di Fort Lauderdale la sua casa. Gli amanti dell’avventura potranno partire per brevi vacanze di 3 o 4 notti a Perfect Day at CocoCay e Nassau, dove i viaggiatori potranno acquistare un pass giornaliero per il Royal Beach Club Paradise Island, che aprirà a dicembre del 2025. A bordo, gli amanti del brivido potranno provare gli scivoli acquatici Perfect Storm e lo scivolo The Ultimate Abyss o festeggiare in locali come The Lime & Coconut e i suoi cocktail tropicali, Music Hall con musica dal vivo e AquaTheater con spettacoli mozzafiato.

· Explorer of the Seas – Da Fort Lauderdale a partire da novembre 2027

I viaggiatori che vivranno avventure invernali di 6-8 notti nei Caraibi orientali e occidentali potranno divertirsi al massimo al Perfect Day at CocoCay, uno dei parchi acquatici più apprezzati; trascorrere la giornata facendo zipline a Falmouth; ammirare le maestose dimore e i panorami mozzafiato di Puerto Plata,in Repubblica Dominicana, e molto altro ancora.

· Independence of the Seas – Da Miami a partire da novembre 2027

Durante l’inverno e la primavera, gli amanti dell’avventura potranno scegliere tra crociere di 4-8 notti nei Caraibi orientali e occidentali a bordo della Independence per visitare lo storico Castello di Barbanera a Charlotte Amalie, a St. Thomas; esplorare la vivace vita marina con un tour in barca con fondo trasparente a George Town, a Grand Cayman; o godersi una giornata perfetta in spiaggia ai Royal Beach Club di Nassau e Cozumel.

· Brilliance of the Seas – Da Tampa a partire da novembre 2027

Brilliance offrirà avventure di 7 notti dal clima mite da Tampa per sfuggire all’inverno. I viaggiatori potranno rilassarsi nelle località più famose dei Caraibi occidentali come Roatán, Honduras; Cozumel e Costa Maya; Belize City, Belize; e altre ancora.

· Mariner of the Seas – Da New Orleans a partire da novembre 2027

La Mariner tornerà dall’Europa e farà scalo a New Orleans durante le stagioni invernale e primaverile 2027-28. Le famiglie potranno esplorare i Caraibi occidentali con avventure da 6 a 9 notti in una varietà di località soleggiate tra cui Belize City, Roatán e Cozumel, dove i vacanzieri potranno trascorrere una giornata perfetta al Royal Beach Club Cozumel.

· Rhapsody of the Seas – Da San Juan a partire da novembre 2027

A partire da novembre 2027, la Rhapsody trascorrerà l’inverno e la primavera a San Juan, dove gli ospiti potranno rifugiarsi in destinazioni idilliache come St. Croix, alle Isole Vergini americane; St. Johns, ad Antigua; Castries; e Basseterre, a St. Kitts & Nevis, con fughe di 6-8 notti. Tra un’isola e l’altra, le famiglie potranno creare altri ricordi insieme arrampicandosi a 12 metri sopra il ponte, rilassandosi a bordo piscina e trascorrendo la serata assistendo a spettacoli mozzafiato in stile Broadway.

Avventure estive

· Jewel of the Seas – Da Fort Lauderdale a partire da aprile 2027

Da aprile a novembre 2027, Jewel offrirà il weekend perfetto con avventure di 3 e 4 notti a Perfect Day at CocoCay e a Nassau. I vacanzieri potranno godersi anche il Royal Beach Club Paradise Island, in arrivo a dicembre del 2025, che unisce la bellezza e lo spirito delle Bahamas alle esperienze esclusive di Royal Caribbean.