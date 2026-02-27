Msc Poesia, al via restyling prima del debutto in Alaska

MSC Poesia è la seconda nave della classe Musica a essere sottoposta a un importante restyling presso il cantiere navale di Malta, dopo la gemella MSC Magnifica, che ha completato i lavori a dicembre.

Al termine dei lavori, MSC Poesia ospiterà a bordo l’MSC Yacht Club, due nuovi ristoranti tematici: Butcher’s Cut, autentica steakhouse in stile americano, e Kaito Sushi Bar, ispirato all’Estremo Oriente, dove gli ospiti potranno gustare sushi preparato con maestria e piatti asiatici autentici e raffinati. Il progetto comprenderà inoltre una MSC Aurea Spa completamente ridisegnata e la MSC Gym powered by Technogym, con barberia per gentleman, diversi studi per allenamenti, un’area Aurea all’aperto e il Top 15 Exclusive Solarium.

Si prevede che i lavori di rinnovamento saranno completati ad aprile, in tempo per la stagione di debutto in Alaska, che andrà avanti da maggio a settembre, con itinerari di 7 notti in partenza da Seattle, toccando alcune delle destinazioni più iconiche della regione. Nell’estate 2026/2027, poi, la nave sarà operativa tra Caraibi e America Centrale con partenze da Miami con scali in Giamaica, Colombia, Costa Rica, Aruba, Curaçao e Belize.

Il progetto di restyling di MSC Poesia, che fa parte del programma di aggiornamento e refitting più ampio intrapreso da MSC Crociere nell’ultimo decennio, è interamente progettato e gestito internamente dal Dipartimento Tecnico di MSC Crociere e sarà realizzato presso il Palumbo Malta Shipyard, hub strategico per la manutenzione della flotta MSC e per progetti di ristrutturazione su larga scala in Europa.