A Carnevale giro d’affari da oltre 1,5 miliardi tra turismo, dolci e maschere

Da Venezia a Viareggio, da Ivrea a Fano, da Putignano a Sciacca. Tra frappe, crostoli e chiacchiere. Il Carnevale si conferma anche quest’anno uno dei principali appuntamenti del fuori stagione turistico e un importante volano economico. Turisti, dolci tipici e maschere muovono oltre 1,5 miliardi di euro. A stimarlo un’indagine Cna, secondo cui, tra giovedì e martedì grasso, sono attesi quasi 2 milioni di visitatori, con un giro d’affari che supera i 500 milioni di euro tra pernottamenti e indotto grazie alla crescente presenza di turisti stranieri che rappresenta oltre la metà degli arrivi in molte località.

Con un movimento economico stimato di oltre 200 milioni di euro, Venezia rimane la meta principale del periodo carnevalesco. A seguire Viareggio che “vale” circa 80 milioni di euro. Numeri significativi anche per le altre località simbolo del Carnevale a partire da Ivrea e Fano, poi Putignano, Cento, Acireale, Sciacca, Sappada e Mamoiada.