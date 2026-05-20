Aereo in decollo ‘striscia’ la pista a Fiumicino

Un aereo A320 della Flytap Air Portugal, durante il decollo, ha strusciato la coda in pista; il velivolo, una volta in volo, ha scaricato il carburante in eccesso ed è rientrato a Fiumicino senza ulteriori criticità. Nessun danno risulterebbe per gli occupanti, mentre l’entità dei danni riportati dal velivolo è in corso di valutazione.

A seguito della segnalazione ricevuta, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha disposto l’invio di un investigatore per la raccolta delle evidenze disponibili, utili anche alla corretta classificazione dell’evento di ‘tail strike’. Successivamente, l’Ansv ha precisato che l’aereo ha smaltito e non scaricato il carburante in eccesso. Significa, a quanto riferiscono fonti aeroportuali, che il velivolo della Tap è rimasto in volo girando tra Fiumicino e Civitavecchia fino a quando ha consumato la quantità di carburante ritenuta necesssaria per poter atterrare in sicurezza nello scalo romano. Dove è tuttora fermo e sottoposto per l’ispezione disposta dall’Agenzia.