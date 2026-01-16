Allarme su volo Turkish, ma era uno scherzo

Dopo approfondite verifiche effettuate dalle forze di sicurezza, è stato accertato che si trattava di un falso allarme quello che ha coinvolto l’Airbus A321, volo TK1853 della Turkish, con a bordo circa 150 passeggeri, proveniente da Istanbul, atterrato all’aeroporto di Barcellona seguendo le procedure di emergenza dopo una segnalazione di una possibile minaccia esplosiva.

L’aereo, dopo l’atterraggio, è stato sottoposto a controlli accurati dal parte della polizia che hanno escluso la presenza di ordigni. Le verifiche hanno accertato che l’allarme era partito da un messaggio scritto per scherzo sul telefono cellulare di un passeggero, notato da un altro viaggiatore, che ha avvisato l’equipaggio.

La Protezione Civile della Catalogna aveva attivato in via precauzionale il piano Aerocat, mentre due caccia dell’Esercito avevano scortato l’aereo durante la fase finale del volo. L’aeroporto spagnolo ha sempre continuato a operare in totale normalità.