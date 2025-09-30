Santanchè: turismo dei grandi eventi vale 37 miliardi

Dalla Ryder Cup alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dall’America’s Cup al Sei Nazioni. E poi il Giubileo e i grandi eventi culturali e di business. “Il settore dei grandi eventi vale 37 miliardi per quanto riguarda l’Italia, con un moltiplicatore economico per 4, quindi generano un fatturato estremamente importante”. Lo dice la ministra del Turismo Daniela Santanchè intervenendo al Global Summit del World Travel&Tourism Council (Wttc) che si svolge per la prima volta in Italia all’Auditorium Parco della Musica a Roma.

La ministra ricorda poi che “dal punto di vista turistico, al di là dell’impatto che hanno sulle nostre comunità locali, sull’impatto dei turisti, degli sportivi che vengono nella nostra nazione, hanno un valore in più, sono una vetrina straordinaria nel mondo, noi avremo tutto il mondo tra poco, su Milano e Cortina”.

Ma Santanchè lancia anche un monito agli operatori turistici: “non aumentate i prezzi delle camere di albergo o dei ristoranti di 3-4-5 volte. Altrimenti ci sarà un danno e rischiamo che la gente non ci vada. Bisogna avere buon senso e non pensare che si incassa tutto in Milano-Cortina nel 2026. Io credo che i risultati si vedranno anche gli anni successivi. Invece vedo che c’è troppo egoismo di sfruttare in maniera predatoria e non di investimento sul quello che sarà il futuro” conclude.