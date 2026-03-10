Tajani: emergenza finita nel Golfo, resta nodo Maldive

E’ finita l’emergenza per i turisti italiani che volevano tornare in Italia dall’area del Golfo. Lo ha detto il ministro degli Esteri Tajani dopo la riunione quotidiana con gli ambasciatori dell’area sottolineando che resta il problema per gli italiani che devono tornare da Malè, mentre abbiamo risolto a Colombo. “Non ci sono più italiani che vogliono tornare in Italia dai paesi del Golfo, restano i residenti per i quali abbiamo lasciato i rinforzi inviati nelle diverse sedi delle ambasciate e dei consolati per assistere gli italiani qualora dovesse esserci un peggioramento della situazione”.

Ma quanti italiani sono ancora bloccati alle Maldive? secondo Giorgia Marazzi, console onoraria per l’Italia alle Maldive, intervistata da Il Sole 24 Ore, “al momento ne abbiamo rimpatriati 4.500”.

“Bisogna evacuare il più possibile – prosegue Marazzi -. Sul territorio maldiviano, rispetto ad altre destinazioni esotiche, c’è maggior presenza italiana: tante famiglie, tante persone che non viaggiano con tour operator e che sfuggono ai radar. Anche persone con poche finanze e questo rende la situazione più complessa”.

In assenza di una compagnia di bandiera, la programmazione dei voli di rientro, concentrata nei weekend, è rimasta quasi immutata. Solo negli ultimi giorni c’è stata un’accelerazione tra voli commerciali e charter, resi disponibili dall’Unità di crisi della Farnesina. “Stiamo veicolando le persone con poche finanze sui voli rescue a mille euro – spiega la console -. Gli altri devono attendere che si sblocchi il loro volo originario, non possiamo fare altrimenti. Le spese di soggiorno, ovviamente, sono a carico loro”.