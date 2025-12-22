5 destinazioni per un Natale al caldo

Se nel periodo delle feste invernali in Italia si accendono le luci, si moltiplicano i cenoni e le agende si riempiono di impegni, esistono anche luoghi in cui le giornate scorrono lente e l’idea di festa assume forme del tutto nuove. Qui il tempo si misura in pranzi in riva al mare, passeggiate tra mercati esotici, pomeriggi sospesi tra palme e cieli tersi, dove l’unico dress code richiesto è un paio di sandali.

Omio, la piattaforma leader per confrontare e prenotare treni, autobus e voli in un unico luogo, propone cinque mete perfette per vivere le festività al caldo. Destinazioni a medio e lungo raggio, facilmente raggiungibili grazie a combinazioni di viaggio flessibili e soluzioni multimodali che permettono di organizzare, dallo stesso sito o app, ogni tappa del percorso.

Tenerife, Canarie

Tenerife è la meta ideale per chi cerca un clima mite senza allontanarsi troppo. Con voli diretti da Milano Malpensa a Tenerife Sud prenotabili su Omio, raggiungere l’isola è semplice e comodo. Tra spiagge vulcaniche, sentieri escursionistici intorno al Teide e caratteristici villaggi di pescatori, Natale e Capodanno si vivono all’aria aperta. Una tradizione unica delle Canarie è quella dei presepi di sabbia: vere opere d’arte effimere che trasformano la riva del mare in una galleria a cielo aperto.

E per chi desidera esplorare l’arcipelago oltre Tenerife, La Gomera è raggiungibile in soli 50 minuti di traghetto (da 40 euro su Omio) ed è l’ideale per immergersi nei suoi boschi ancestrali.

Malta

A meno di due ore dall’Italia, Malta accoglie i visitatori con un dicembre dolce e luminoso. Dai voli in partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio verso l’Aeroporto Internazionale di Malta (da 9 euro su Omio), si arriva in un arcipelago che nel periodo festivo si veste di tradizione: le strade barocche di Valletta si animano con decorazioni, presepi artigianali e concerti all’aperto, mentre il porto diventa uno dei luoghi più scenografici per salutare il nuovo anno.

Chi desidera prolungare il viaggio può raggiungere Gozo con un traghetto prenotabile su Omio a partire da 9 euro: da La Valletta, in appena 45 minuti, si arriva sull’isola, dove i villaggi ospitano presepi viventi e mercatini rurali.

Marrakech, Marocco

Raggiungibile con voli da Milano a Marrakech prenotabili su Omio, il Marocco offre un’atmosfera completamente diversa dal tradizionale clima natalizio: Marrakech è la meta perfetta per chi cerca una pausa dalle consuetudini occidentali. Le giornate scorrono tra hammam, terrazze baciate dal sole e souk ricchi di spezie e colori.

Il Capodanno non appartiene alle festività locali, ma la città si anima comunque tra cene nei riad e serate nel deserto dell’Agafay, dove si brinda sotto un cielo limpido, tra dune illuminate dal fuoco. Marrakech è anche un ottimo punto di partenza per esplorare destinazioni vicine come Essaouira, con i suoi venti oceanici adatta anche agli appassionati di sport acquatici (raggiungibile in bus in sole tre ore a partire da 11 euro su Omio).

Rio de Janeiro, Brasile

Da Roma Fiumicino è possibile volare a Rio de Janeiro con collegamenti diretti disponibili su Omio. Qui il Natale vibra di energia estiva: spiagge, frutta tropicale e giornate lunghe definiscono il ritmo delle feste. Il 31 dicembre, Copacabana diventa un rituale collettivo fatto di abiti bianchi e salti tra le onde per richiamare fortuna.

Chi vuole rallentare può spingersi fino a Paraty, raggiungibile comodamente in bus in circa 4 ore (da 19 euro su Omio), tra casette coloniali, calme baie e natura rigogliosa.

Bangkok, Thailandia

Milano e Bangkok sono collegate con voli con scalo a Doha, Dubai, Istanbul e molte altre città prenotabili su Omio. La capitale thailandese regala un Natale fuori dagli schemi ma incredibilmente affascinante: luci, decorazioni e mercatini tematici accendono la città, mentre il clima caldo invita a esplorare templi, rooftop e canali. La notte del 31 dicembre, il fiume Chao Phraya si trasforma nel palcoscenico dei festeggiamenti, tra eventi open-air e fuochi d’artificio che colorano il cielo.

E se si desidera proseguire il viaggio, la capitale è il punto di partenza ideale per volare verso Phuket (da 50 euro su Omio), Krabi (da 27 euro su Omio), Koh Samui (da 95 euro su Omio), mete perfette per un Capodanno con i piedi nella sabbia.