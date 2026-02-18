Con il Capodanno Lunare cresce l’interesse degli italiani per l’Asia

Il Capodanno Lunare, conosciuto anche come Festa di Primavera o Capodanno Cinese, è la ricorrenza più importante in diversi Paesi asiatici, tra cui Cina, Corea del Sud, Vietnam, Filippine, Indonesia, Malesia, Thailandia e Singapore.

Secondo gli ultimi dati sulle prenotazione raccolti su Trip.com, il periodo del Capodanno Lunare sta acquisendo un ruolo sempre più centrale nei viaggi a lungo raggio tra Europa e Asia. In Europa, le ricerche sull’app per la parola chiave ‘Capodanno Cinese’ (Chinese New Year) crescono del 64% anno su anno.

“Il Capodanno Lunare oggi è sempre più un appuntamento globale: una celebrazione che fa da ponte tra culture e accende interesse verso l’Asia – commenta Federica Sciori, Country Head Italia di Trip.com -. Nel 2026, poi, il calendario crea un incastro particolarmente favorevole: il Capodanno Lunare cade il 17 febbraio, lo stesso giorno del Martedì Grasso, a pochi giorni da San Valentino. È in questo contesto che molti italiani hanno scelto di trasformare la festività in un vero viaggio a lungo raggio: si pianifica prima e si resta di più, per vivere da vicino tradizioni e atmosfera delle celebrazioni. Lo raccontano anche i nostri numeri: 87 giorni di anticipo medio nella prenotazione e una permanenza media di circa 17 giorni. Segnali chiari di vacanze più lunghe e strutturate, pensate per conoscere la destinazione con maggiore profondità”.

Le prenotazioni dall’Italia verso l’Asia hanno registrato un aumento del +150% anno su anno nella finestra di viaggio del Capodanno Lunare 2026 (13–25 febbraio 2026), rispetto al periodo equivalente del 2025 (26 gennaio – 6 febbraio 2025). Il dato conferma che il Capodanno Lunare sta diventando un momento sempre più strategico per i viaggi a lungo raggio: un’occasione per programmare una vacanza intercontinentale più lunga e vivere da vicino tradizioni, riti e celebrazioni locali.

Nel periodo analizzato, la Thailandia si conferma la destinazione asiatica più prenotata dagli italiani, grazie al mix di tradizioni, atmosfera delle celebrazioni e clima ideale per una pausa invernale al sole. Nella top 5 delle mete più scelte per numero di prenotazioni sulla piattaforma Trip.com seguono Filippine e Cina, poi Vietnam e Giappone. A distinguersi per la crescita più marcata è però il Giappone, che registra un incremento del +457% anno su anno: un segnale di interesse sempre più forte anche nei mesi invernali, tra grandi città, esperienze culturali e destinazioni di montagna.

A Bangkok, la Chinatown di Yaowarat ospita tra i festeggiamenti più importanti della Thailandia, legati a una lunga tradizione thai-cinese. Nakhon Sawan, spesso indicata come ‘capitale’ thailandese del Capodanno Cinese, propone eventi di grande impatto che uniscono rituali, spettacoli e identità locale.

Ed ecco i tre consigli di Trip.com per vivere il momento a Bangkok.