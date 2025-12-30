Countdown finale per Stranger Things: le location di una serie iconica

Domani notte, tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, uscirà l’ultimo episodio di Stranger Things, serie ‘cult’ di Netflix creata dai fratelli Duffer. Dopo 5 stagioni il gruppo composto da Undici, Mike, Dustin, Lucas, Will e Max, ambientata nella fittizia Hawkins, ci saluterà in un viaggio conclusivo tra nostalgia Anni ’80, mistero e Sottosopra, tra amicizia, paura e scoperta. Ma dietro questa location immaginaria ci sono luoghi reali come la Georgia, il New Mexico e la Lituania diventate vere e proprie mete di pellegrinaggio per gli appassionati.

Il centro di Stranger Things prende vita proprio a Jackson, in Georgia. Tra i luoghi più riconoscibili ci sono la Butts County Probate Court, che nella serie è la Hawkins Public Library, e l’edificio che rappresenta sullo schermo il Melvald’s General Store. Quest’ultimo era proprio un supermercato, il Jackson Drug, ma ora c’è la pizzeria Papa Johns Pizza. Poco dopo c’è anche l’edificio che ospita la taverna Bradley’s on the Square, usato per le scene dello Hawk Theater.

La Hawkins Middle School, ad esempio, è il punto d’incontro del gruppo: nel mondo reale, è la Patrick Henry High School di Stockbridge, demolita nel 2025.

Nei dintorni di Atlanta, invece, è stato ricreato tutto il mondo di Hawkins. L’ex Georgia Mental Health Institute è diventato l’Hawkins National Laboratory. Il leggendario Starcourt Mall, centro commerciale della terza stagione, è in realtà l’abbandonato Gwinnett Place Mall. A Fayetteville si trova la casa dei Byers. Non è un set, ma una vera abitazione al 149 di Coastline Road.

Le case dei Wheeler e di Steve Harrington invece si trovano entrambe a East Point, in quartieri residenziali autentici. Il seminterrato di Mike, rifugio del gruppo e tempio nerd dei dadi di D&D, è stato ricostruito negli Screen Gem Studios di Atlanta.

Le scene ambientate nei boschi o vicino al lago sono state girate tra lo Stone Mountain Park e alla Bellwood Quarry, una cava dismessa visibile solo da lontano.

La First Baptist Church di East Point (nella periferia di Atlanta) è invece l’Hawkins General Hospital. Tra i luoghi più iconici delle ultime stagioni c’è la Creel House, la casa dove ha vissuto la famiglia di Henry Creel alias Vecna alias ‘Signor Cos’è’. Questa villa in stile vittoriano esiste davvero ed è la Claremont House, situata a Rome, nel nord-ovest della Georgia.

A Douglasville, per esempio, si trova la casa di Hopper, una proprietà privata ma ben visibile da fuori e la ‘Palace Arcade’, la sala giochi della seconda stagione. Nella realtà era un’ex lavanderia, trasformata in un tempio del retrogaming: è il luogo in cui Dustin incontra Max.

Molte delle scene ambientate in California sono state girate ad Albuquerque, New Mexico, dove la produzione ha ricreato l’atmosfera solare e dispersiva dell’Ovest americano. Qui si trova la scuola frequentata da Undici, la pista di pattinaggio e i sobborghi di Lenora Hills, cittadina in cui i Byers tentano di ricominciare. La Lenora Hills High School, infatti, non è altro che la Eldorado High School di Albuquerque. E sempre in città c’è la Skate-O-Mania, la pista di pattinaggio dove Undici viene bullizzata che nelle serie prende il nome di Rink-O-Mania.

Tutte le scene della Russia, invece, sono state girate in Lituania: le sequenze della prigione dove Hopper viene rinchiuso sono state girate nella Lukiškės Prison di Vilnius, una struttura reale chiusa nel 2019. Sempre in Lituania c’è la chiesa ortodossa di San Nicola a Semeliškės, un villaggio a una cinquantina di chilometri da Vilnius. Questa chiesetta nella serie è il magazzino di Yuri, realizzato dentro ad una chiesa abbandonata in Kamchatcka per nascondere merci di contrabbando.