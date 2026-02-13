Da Cortina a Catania, le mete top chic e top cheap per San Valentino

La settimana di San Valentino è l’occasione perfetta per concedersi un viaggio romantico, magari approfittando di un weekend lungo o di qualche giorno di ferie.

Ma quali sono le mete più ambite dagli innamorati quest’anno? Il portale Holidu ha stilato la classifica delle 30 destinazioni più amate dagli italiani per San Valentino, indicando anche il prezzo medio a notte delle case vacanze.

Prezzo medio a notte delle località turistiche più richieste

Posizione Località Regione o Stato estero Prezzo medio a notte (€) 1 Roccaraso Abruzzo 255 2 Livigno Lombardia 524 3 Roma Lazio 186 4 Madonna di Campiglio Trentino-Alto Adige 407 5 Parigi Francia 313 6 Venezia Veneto 210 7 Firenze Toscana 175 8 Milano Lombardia 343 9 Linguaglossa Sicilia 138 10 Courmayeur Valle d’Aosta 370 11 Cortina d’Ampezzo Veneto 636 12 Verona Veneto 162 13 Viareggio Toscana 161 14 Napoli Campania 113 15 Milo Sicilia 109 16 Barcellona Spagna 265 17 Bardonecchia Piemonte 192 18 Putignano Puglia 135 19 Andalo Trentino-Alto Adige 285 20 Torino Piemonte 123 21 Canazei Trentino-Alto Adige 327 22 Catania Sicilia 93 23 Aosta Valle d’Aosta 155 24 Castel di Sangro Abruzzo 217 25 Ortisei Trentino-Alto Adige 456 26 Monginevro Francia 287 27 Nicolosi Sicilia 102 28 Bari Puglia 105 29 Londra Regno Unito 252 30 Palermo Sicilia 111

Italia batte estero, e la regina delle destinazioni è italiana!

Anche per San Valentino 2026, gli italiani confermano la preferenza per le destinazioni nazionali rispetto a quelle estere, con un rapporto di 26 a 4, con una piccola variazione rispetto allo scorso anno (quando il rapporto era 28 a 2). Roccaraso, in Abruzzo, conquista il primo posto tra le località più prenotate, dimostrando che la montagna è una delle mete più ambite per una fuga romantica sulla neve.

Le uniche quattro città estere nella classifica sono Parigi (5ª posizione e unica in top 10), Barcellona (16ª posizione), Monginevro (26ª posizione) e Londra (29ª posizione).

Roccaraso e Livigno in vetta, ma le città d’arte non mancano

Venuta alla ribalta in maniera mediatica importante a partire da poco più di un anno fa, Roccaraso domina anche la classifica delle destinazioni più gettonate per questo weekend di San Valentino. Livigno si piazza al secondo posto, complice le tante gare che si svolgono proprio in questa localita in questi giorni. Ma anche le città d’arte trovano spazio in top 10 con Roma (3ª posizione), Parigi (5ª), Venezia (6ª), Firenze (7ª), tutte mete ideali per un weekend romantico, oltre a Milano , in ottava posizione e con gli

occhi del mondo addosso in queste settimane e pronta ad accogliere non solo gli appassionati di sport invernali ma anche chi cerca un San Valentino all’insegna di cultura, cene a lume di candela e passeggiate suggestive.

Le regioni più amate: domina la Sicilia davanti a Trentino-Alto Adige e Veneto

La Sicilia prevale con ben 5 località in classifica: con Linguaglossa (9ª), Milo (15ª) e Catania (22ª), Nicolosi (27ª) e Palermo (30ª) mete perfette per una fuga tra natura e sapori autentici.

Segue il Trentino-Alto Adige con 4 localita: Madonna di Campiglio (4ª), Andalo (19ª), Canazei (21ª) e Ortisei (25ª). Per il Veneto le destinazioni sono invece 3: Venezia (6ª) Cortina d’Ampezzo e Verona (rispettivamente 11ª e 12ª).

Due le destinazioni ciascuna per Abruzzo (oltre alla capolista Roccaraso, anche Castel di Sangro in 24ª posizione), Lombardia (Livigno 2ª e Milano in 8ª posizione), Toscana (oltre a Firenze 7ª anche Viareggio 13ª), Valle d’Aosta (Courmayeur 10ª e Aosta 23ª), Piemonte (Bardonecchia in 17ª e Torino 20ª posizione) e Puglia (Putignano 18ª e Bari

28ª). Infine una destinazione ciascuna per Lazio (terza con Roma) e Campania (Napoli 14ª).

Le destinazioni più e meno costose: Cortina d’Ampezzo la più cara, Catania la più economica

Il prezzo medio degli alloggi varia considerevolmente a seconda della destinazione con Cortina d’Ampezzo, attualmente sotto i riflettori, a guidare la lista delle località piu care con una media di 636 euro a notte per alloggio, davanti a Livigno con 524, Ortisei con 456 e Madonna di Campiglio con 406 euro a notte fino ad arrivare a Courmayeur con 370 euro a notte a chiudere la top 5 delle mete più care.

Tutte in Sicilia le mete più economiche: Milo (109 euro), Palermo (111 euro) e Catania (93 euro), la più conveniente in assoluto tra le località in top 30.

La classifica completa delle località più ricercate e i prezzi medi degli alloggi per ciascuna località analizzata sono disponibili alla pagina: https://www.holidu.it/f/weekend-romantico-europa#san-valentino