Da Otranto a Sellano, ecco i borghi italiani più amati

Telepass, società del Gruppo Mundys e leader nel telepedaggio e nella mobilità integrata, presenta i risultati dello studio ‘Borghi italiani online (Edizione 2025)’, paper che esplora le tendenze di ricerca per comprendere l’interesse crescente verso le piccole perle del nostro patrimonio culturale e naturale.

Negli ultimi anni, l’interesse per i borghi italiani è cresciuto esponenzialmente: +52% rispetto all’anno scorso. Con quasi 210 milioni di ricerche totali registrate negli ultimi quattro anni, di cui 94 milioni solo nel 2024, il crescente desiderio di riscoprire il fascino autentico dei piccoli centri storici, ricchi di cultura, arte e tradizioni, trova una conferma evidente anche nel trend di crescita del 52% rispetto al 2023. Un segnale evidente di un interesse sempre più forte verso queste destinazioni, confermato anche dalla diffusione di contenuti sui social e, più in generale, in rete.

Tra i borghi più amati e ricercati online, Otranto si conferma in vetta alla classifica con una media di 176.000 ricerche mensili; la località pugliese è molto amata, soprattutto nel periodo estivo. Segue Maratea, molto frequentata grazie alla bellezza del suo centro storico e delle sue coste, che totalizza 148.600 ricerche al mese. Il terzo posto è occupato da Locorotondo con 133.100 ricerche mensili, confermandosi una meta di grande interesse soprattutto sui social. Altri borghi nella top ten includono Rasiglia, Civita di Bagnoreggio, Cefalù, Spello, Sperlonga, Malcesine e Castel Gandolfo tutti esempi dell’immenso patrimonio storico e culturale italiano, che continua a suscitare grande fascino.

Sono i risultati dello studio “Borghi italiani online” di Telepass, da cui emerge un chiaro predominio dei borghi del Sud e delle Isole. Sebbene il Centro Italia registri il maggior numero di ricerche complessive, con oltre 3 milioni di ricerche medie mensili, il Sud e le Isole si posizionano al primo posto per ricerche per singolo borgo, con una media di 23.000 ricerche. Umbria, Lazio e Toscana sono le regioni che, secondo lo studio, suscitano maggior interesse tra gli utenti. Se si osserva la media di ricerche per ogni singolo borgo, a guidare la classifica è la Puglia, che conferma il primato per il secondo anno consecutivo.

L’analisi evidenzia anche un marcato carattere stagionale: nei mesi estivi Otranto, Maratea, Locorotondo, Cefalù e Rasiglia dominano le ricerche, mentre in inverno l’interesse si concentra su Locorotondo, Vipiteno e Civita di Bagnoregio, quest’ultima particolarmente cercata nel mese di gennaio. Nel periodo primaverile, durante i ponti e le festività, a guidare le ricerche sono Civita di Bagnoregio, Rasiglia e Spello, celebre per le sue infiorate. A novembre invece spiccano Locorotondo, Spello e nuovamente Civita di Bagnoregio, mete ideali per i week-end lunghi e le gite di mezza stagione.

Tra le mete emergenti che hanno registrato la crescita più significativa nell’ultimo anno si distingue Sellano, divenuto noto grazie all’inaugurazione del ponte tibetano che ha attirato grande attenzione. Al secondo posto figura Scarperia e San Piero, borgo toscano nei pressi del Mugello, che ha guadagnato notevole visibilità, mentre al terzo si colloca Percile, borgo medievale immerso nella Valle dell’Aniene e apprezzato per la sua posizione all’interno del Parco Naturale dei Monti Lucretili. Il fatto che la classifica dei borghi di tendenza sia dominata da località meno conosciute conferma il crescente interesse verso mete autentiche e ancora poco esplorate.

Lo studio rivela inoltre una dimensione sempre più internazionale del turismo nei borghi italiani. Vernazza, perla delle Cinque Terre, si conferma la più cercata negli Stati Uniti e, da quest’anno, anche in Francia. Malcesine mantiene il primato in Germania e conquista anche il Regno Unito, segno della crescente popolarità dei borghi italiani non solo marittimi. In Spagna sorprende il successo di Castelsardo, mentre in Svizzera è Otranto a imporsi come il borgo più ricercato, trainato dal turismo estivo.

Lo studio ‘Borghi italiani online 2025’ è scaricabile gratuitamente su Moveo.