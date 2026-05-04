Viaggiare nel 2026, italiani sempre più orientati alla ‘whycation’

Nonostante un contesto segnato da incertezze economiche e geopolitiche, quasi 9 italiani su 10 partiranno per le vacanze estive 2026. Ma cambia il modo di scegliere: non conta più solo la destinazione, bensì il motivo del viaggio. Da un’indagine della piattaforma CamperDays, infatti, emerge il fenomeno della ‘whycation’, che coinvolge l’86% degli intervistati, spinti da un bisogno personale profondo.

Tra le principali motivazioni emerge il desiderio di disconnettersi e rallentare (34%), condiviso da tutte le generazioni. I più giovani, in particolare la Gen Z, privilegiano esperienze di scoperta culturale e crescita personale, mentre Millennial, Gen X e Boomer puntano maggiormente su gratificazione e benessere.

Il 58% degli italiani considera fondamentale bilanciare meta e significato del viaggio, mentre per il 18% il “perché” è più importante del “dove”. Tuttavia cresce anche la pressione sociale legata alla vacanza perfetta: il 51% degli intervistati avverte questo disagio, soprattutto tra i più giovani. A incidere sono budget limitati, timore di sprecare tempo e denaro e pochi giorni di ferie, fattori che alimentano anche la cosiddetta “decision fatigue”.

Sul fronte delle destinazioni, il mare resta la scelta principale (51%), seguito da montagna (18%) e viaggi a lungo raggio o città d’arte (16%). Si afferma inoltre una vacanza più flessibile e itinerante (33%), mentre il turismo on the road conquista soprattutto la Gen Z, diventando la seconda opzione per un giovane su quattro.

Infine, cresce il ruolo dell’intelligenza artificiale nella pianificazione: il 55% degli italiani la considera utile, con picchi del 79% tra i più giovani. Più scettici i Boomer, che preferiscono metodi tradizionali. Sul tema mobilità, diminuiscono gli stereotipi sulle donne alla guida, ma nella pratica restano gli uomini a guidare nella maggior parte dei casi.

In sintesi, il 2026 segna il passaggio verso un turismo più consapevole, personalizzato e orientato al significato dell’esperienza, pur tra nuove sfide legate alle scelte e alle aspettative sociali.