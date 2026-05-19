Guida alle Seychelles: budget, voli dall’Italia e itinerario

Le Seychelles sono una destinazione che si propone con le emozioni, non con i dépliant, e per farlo bene ci vuole chi le conosce davvero. Evolution Travel, agenzia di viaggi e tour operator con consulenti di viaggio online che organizzano vacanze personalizzate nelle più belle località del mondo, ha rinnovato il proprio portale dedicato all’arcipelago dell’Oceano Indiano grazie all’apporto di Monia Dionigi, consulente di viaggi online con una specializzazione maturata nel tempo sulle destinazioni di quest’area del globo, che si affianca a Cristina Giro già promotrice di riferimento della destinazione.

Un progetto nato dalla passione prima ancora che dalla professione. «Ho visitato le Seychelles per la prima volta nel 2018 e me ne sono follemente innamorata – racconta Monia Dionigi – Ho iniziato a investire in prima persona per far conoscere le Seychelles sui miei social, guidata semplicemente dalla passione. Da lì è stato un percorso naturale, costruito passo dopo passo: il tour operator interno ha riconosciuto questo impegno e, quando si è resa disponibile l’opportunità, è stato naturale che venissi coinvolta. Un ruolo che sento profondamente mio fin dall’inizio”.

Il primo punto da chiarire è il posizionamento della destinazione. “Le Seychelles non sono una meta commerciale. Vanno proposte in maniera emozionale”. Il cliente ideale sono coppie, famiglie con bambini, viaggiatori in cerca di relax attivo tra trekking, snorkeling e passeggiate nella natura. E naturalmente chi pianifica un viaggio di nozze, con strutture di alto livello e isole private per chi vuole la privacy assoluta.

Le isole principali sono Mahé, dove si trova una delle capitali più piccole al mondo, Praslin, la più suggestiva per natura e spiagge, e La Digue, la più piccola, esplorabile in bicicletta e famosa per la spiaggia dalle rocce granitiche che campeggia in ogni ricerca Google sulla destinazione. “A chi non è mai stato alle Seychelles, di solito propongo un itinerario di 7 notti e 9 giorni: le prime quattro a Praslin e le ultime tre a Mahé. L’altra isola si può visitare comodamente in giornata con il traghetto”, suggerisce Monia Dionigi.

Il trattamento consigliato è la mezza pensione. “Chi prenota solo la colazione ha l’illusione di risparmiare, ma poi si ritrova a spendere molto di più. Mangiare alle Seychelles è costoso. È esattamente questo il valore del consulente di viaggi: dare suggerimenti che il cliente da solo non può immaginare”.

La destinazione è praticabile quasi tutto l’anno. I mesi con maggiore probabilità di piogge vanno da dicembre a metà febbraio, ma anche in quel periodo è possibile orientare il cliente verso le isole meno esposte.

Non esistono voli diretti dall’Italia: il tempo di volo effettivo è di circa dieci ore e mezza, a cui si aggiunge lo scalo. “Vado sempre alla ricerca di un buon rapporto qualità-prezzo, con scali brevi, al massimo quattro ore. Le compagnie che operano su questa rotta sono di ottimo livello”. Per i voli, il momento ideale per prenotare è tra i sei e gli otto mesi prima della partenza.

Sul fronte budget, il punto di partenza per un soggiorno è di circa 2.000 euro a persona, in periodo ordinario. Un plus del servizio Evolution Travel è la presenza di assistenti italofoni in loco su tutte le isole principali, a disposizione dei clienti per qualsiasi necessità, dalle prenotazioni di attività alle eventuali emergenze.