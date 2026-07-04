Polonia del nord tra acqua, foreste e coste selvagge

Il nord della Polonia sorprende per i suoi paesaggi in continua trasformazione, tra foreste percorse dall’acqua e coste baltiche ancora selvagge. Un volto meno conosciuto del Paese, ideale per chi cerca esperienze outdoor, itinerari slow e un contatto sincero con l’ambiente. Il vento modella le dune del Baltico, l’acqua attraversa foreste e laghi, mentre le scogliere si affacciano su orizzonti ampi e silenziosi.

Tra parchi nazionali, coste battute dal vento e antichi canali, il viaggio segue un tempo diverso, più lento e profondamente legato agli elementi naturali.

Parco Nazionale Wolinski: il Baltico delle scogliere e delle antiche rotte del Nord

Nel nord-ovest della Polonia, sull’isola di Wolin, il Parco Nazionale Wolinski custodisce alcuni degli scenari costieri più spettacolari del Baltico. Qui il mare incontra alte scogliere modellate dal vento, spiagge selvagge, foreste di faggi e punti panoramici che si aprono su orizzonti ampi e luminosi. Nelle giornate più limpide, lo sguardo sembra estendersi senza confini, tra il rumore del vento, il profumo della salsedine e il volo degli uccelli marini.

Sentieri escursionistici attraversano il parco tra laghi nascosti, vegetazione costiera e una fauna ricchissima, mentre le aquile di mare sorvolano le scogliere affacciate sull’acqua. Dalla collina di Gosan, uno dei punti più alti della costa polacca, lo sguardo si perde tra il blu del Baltico e il verde compatto delle foreste.

L’isola di Wolin conserva inoltre un forte legame con l’antica tradizione vichinga: ogni estate ospita uno dei più importanti festival slavi e vichinghi d’Europa, celebrazione che riporta in vita atmosfere, miti e tradizioni legate alle antiche rotte del Baltico del Nord.

Photo credit @ Polish Tourism Organisation

Parco Nazionale Slowinski: il paesaggio in movimento tra dune e mare

Più a est, lungo la costa baltica, il Parco Nazionale Slowinski regala uno dei paesaggi naturali più sorprendenti della Polonia: immense dune mobili che, spinte dal vento, si spostano lentamente creando uno scenario quasi desertico affacciato sul mare. Alcune dune raggiungono anche i 30 metri di altezza, creando un contrasto sorprendente tra sabbia chiara, verdi pinete e il blu del Baltico.

Camminare tra queste dune significa attraversare un ambiente dove il vento ridisegna continuamente l’orizzonte e ogni elemento appare in costante trasformazione. La luce, la sabbia e il silenzio contribuiscono a creare un’atmosfera sospesa, diversa ad ogni ora del giorno e in ogni stagione.

Accanto alle dune, il parco protegge laghi costieri, pinete, torbiere e una biodiversità straordinaria, diventando il luogo ideale per escursioni, birdwatching e percorsi ciclabili immersi nella natura baltica.

Photo credit @ Polish Tourism Organisation

Parco Nazionale Foresta di Tuchola: acqua, silenzi e foreste della Pomerania

Nel cuore della Pomerania, il Parco Nazionale Foresta di Tuchola racconta la dimensione più verde e silenziosa della Polonia. Un paesaggio fatto di immense foreste di pini, laghi glaciali, torbiere e corsi d’acqua che si intrecciano creando uno degli ecosistemi naturali più affascinanti del Paese.

Tra i protagonisti di quest’area c’è il fiume Brda, considerato uno dei percorsi fluviali più suggestivi della destinazione e molto apprezzato dagli amanti di kayak e canoe. In alcuni tratti il fiume attraversa zone così silenziose che il rumore dell’acqua e dei remi diventa l’unico suono del viaggio: si attraversano boschi, specchi d’acqua e piccoli villaggi seguendo il fluire dell’acqua e il silenzio della foresta.

La Foresta di Tuchola fa parte delle riserve della biosfera UNESCO ed è uno dei luoghi più adatti per scoprire il lato più autentico e immersivo della natura polacca.

Photo credit @ Polish Tourism Organisation

Canale di Elblag: il luogo dove le barche ‘camminano’ sulla terra

A completare questo itinerario, in Varmia-Masuria, c’è una delle opere di ingegneria più sorprendenti d’Europa: il Canale di Elblag, un luogo in cui natura e tecnica convivono in modo unico.

Realizzato nel XIX secolo per collegare laghi e corsi d’acqua della regione, il canale è celebre per il suo straordinario sistema di rampe e carrelli che consente alle imbarcazioni di ‘camminare’ sulla terraferma per superare i dislivelli. Le barche vengono sollevate dall’acqua e trasportate su rotaie erbose, attraversando lentamente la terraferma prima di tornare a navigare attraverso canneti, specchi d’acqua e paesaggi silenziosi. Ancora oggi questo meccanismo storico continua a funzionare, regalando un’esperienza quasi surreale e la sensazione di un viaggio fuori dal tempo.